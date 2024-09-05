Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Как сообщает ria.ru, 4 сентября стало известно о санкциях Соединенных Штатов Америки против группы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik, Ruptly. Последние запущенные Белым домом санкции коснулись главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и руководства данного телевизионного канала.
По словам Поповича, американские санкции против медиагруппы «Россия сегодня» — это ощутимый удар по свободе слова и свободе прессы, провокационное и политически ангажированное действие властей США. В Вашингтоне постоянно говорят про соблюдение демократических ценностей, в числе которых особо отмечается свобода слова и право журналистов, даже оппозиционных, без каких-либо преград осуществлять свою работу. Но в реальности происходит все наоборот.
Сербский министр пришел к выводу, что на деле демократические ценности не соблюдаются Западом.
США категорически отрицают альтернативную точку зрения, демонстрируя свой безграничный эгоцентризм.
Член сербского правительства обратил внимание на то, что американское правительство лишает население возможности получать новости из альтернативных источников, ущемляя права своих граждан. Попович подчеркивает, что в Сербии, в отличие от США, свободно, без каких-либо ограничений, функционируют самые разные СМИ. Российские СМИ транслируют точку зрения страны на важнейшие мировые события вне зависимости от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому сербы могут свободно выбирать подходящий для себя источник информации. Попович назвал такое явление полностью соответствующим базовым ценностям демократического мира.
Стоит отметить, что Попович занимает должность сопредседателя российско-сербской межправительственной комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству, а с ноября прошлого года политик находится в санкционном списке Вашингтона.