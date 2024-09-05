Член сербского правительства обратил внимание на то, что американское правительство лишает население возможности получать новости из альтернативных источников, ущемляя права своих граждан. Попович подчеркивает, что в Сербии, в отличие от США, свободно, без каких-либо ограничений, функционируют самые разные СМИ. Российские СМИ транслируют точку зрения страны на важнейшие мировые события вне зависимости от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому сербы могут свободно выбирать подходящий для себя источник информации. Попович назвал такое явление полностью соответствующим базовым ценностям демократического мира.