Самых востребованных специалистов назвали в Тюмени

По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в число наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам (2,7 тысячи вакансий), продавцы-консультанты (2,4 тысячи вакансий), водители (2,2 тысячи вакансий), разнорабочие (1,4 тысячи), повара (1,2 тысячи вакансий). Также в топ-10 по востребованности вошли машинисты, бухгалтеры, администраторы, сварщики и инженеры ПТО.