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В Тюменской области увеличился спрос на главврачей в 2,6 раза

Самых востребованных специалистов назвали в Тюмени

5 сентября 2024, 05:01
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличился спрос на главврачей в 2,6 раза

В летние месяцы в регионе было размещено порядка 45,7 тысячи вакансий, что на 6% превышает число опубликованных предложений о работе летом 2023 года.

По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в число наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам (2,7 тысячи вакансий), продавцы-консультанты (2,4 тысячи вакансий), водители (2,2 тысячи вакансий), разнорабочие (1,4 тысячи), повара (1,2 тысячи вакансий). Также в топ-10 по востребованности вошли машинисты, бухгалтеры, администраторы, сварщики и инженеры ПТО.

По сравнению с прошлым летом в 2,6 раза увеличилось число вакансий главврачей, в 2,4 раза — специалистов по взысканию, на 89% -механиков, на 81% — PR-менеджеров.

«Сегодня основную долю вакансий на рынке труда, как и прежде, составляют следующие сферы: продажи, обслуживание клиентов, рабочий персонал, производство и сервисное обслуживание, перевозки и розничная торговля. В большинстве из них наблюдается низкая конкуренция за места, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложение. И пока нет предпосылок к тому, что в ближайшие годы спрос на эти профессии ослабнет», — отметила Оксана Сидлецкая, директор hh.ru на Урале.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось на 27% число вакансий для педагогов. В регионе свободными остаются 1,6 тысячи вакансий для учителей.

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