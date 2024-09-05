РЭО: Информация по контейнерным площадкам стала доступна для всех россиян

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что команда компании активно работает над улучшением ФГИС УТКО, ориентируясь на удобство для пользователей, технологические возможности и потребности граждан в данной информации. Он добавил, что за первую неделю работы обновленной системы около 2000 человек ознакомились с ее новыми функциями, пишет 56orb.ru.
Теперь в открытом доступе размещены данные о 904 243 площадках для сбора ТКО, включая информацию о способах складирования крупногабаритных отходов и характеристиках контейнеров для ТКО: их количестве, типах и технических параметрах. Также реализована возможность фильтрации по видам отходов, принимаемых на контейнерных площадках.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров считает, что открытость данных для неавторизованных пользователей способствует повышению доверия к сфере обращения с отходами в обществе.
Специалисты РЭО расширили функционал системы, добавив несколько новых модулей. Среди них реестр транспортирующих организаций, который формируется автоматически на основе договоров, предоставленных региональными операторами по обращению с ТКО. В модуле взаимодействия пользователей поставщики информации смогут обмениваться запросами для уточнения или добавления данных в систему.
ФГИС УТКО начала функционировать с 1 декабря 2023 года, а на 21 августа 2024 года все субъекты Российской Федерации успешно подключились к системе. Общее число зарегистрированных пользователей превысило 10 тысяч.