РЭО: Информация по контейнерным площадкам стала доступна для всех россиян

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что команда компании активно работает над улучшением ФГИС УТКО, ориентируясь на удобство для пользователей, технологические возможности и потребности граждан в данной информации. Он добавил, что за первую неделю работы обновленной системы около 2000 человек ознакомились с ее новыми функциями, пишет 56orb.ru.