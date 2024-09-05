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Автомагистраль из Санкт-Петербурга до Дальнего Востока пройдет через Тюмень

Путин: «Автомагистраль из Санкт-Петербурга до Дальнего Востока пройдет через Тюмень»

5 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI

Автомагистраль из Санкт-Петербурга до Дальнего Востока пройдет через Тюмень

На Восточном экономическом форуме Владимир Путин сообщил, что планируется строительство крупной автомагистрали из Санкт-Петербурга до Владивостока, частью которой станет и Тюмень.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что зимой прошлого года была открыта автомагистраль между столицей и Казанью. В 2024 году она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.

Таким образом, Тюмень вошла в список городов, через которые пройдет автомагистраль Санкт-Петербург — Владивосток. Глава государства добавил, что также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово и Канска.

Протяженность новой автомагистрали составит 10 тысяч километров. Включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени закроют дорогу к частному сектору на Доме Обороны. Ограничения будут действовать в период с 5 по 9 сентября. Они связаны с ремонтом теплосетей.

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