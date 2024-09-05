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Многодетная семья из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею «Русское лото»

«Не ожидал, что стану богачом»: тюменец выиграл в лотерею миллион рублей

5 сентября 2024, 07:51
Фото: 1MI

Многодетная семья из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею «Русское лото»

Два года назад родители мужчины завели новую традицию в семье — участвовать в государственной лотерее «Русское лото». Виктор только из любопытства поддержал данное увлечение и начал покупать лотерейные билеты.

В ходе 1556-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача — многодетный отец (воспитывает троих детей) выиграл 1 миллион рублей. На оформление денежных средств в лотерейный центр «Столото» в Москве Виктор приехал вместе со своей супругой Еленой.

«Участвовал в розыгрыше ради интереса. Хотел проверить на себе, получится ли выиграть крупную сумму. Не ожидал, что в итоге стану миллионером. Оказывается, все это реально», — отметил Виктор.
Фото: пресс-служба «Столото»

На что потратят выигранные денежные средства супруги пока не знают. В пресс-службе «Столото» сообщили, что семейная пара любит отдыхать на природе и мечтает отправиться в длительное путешествие по России.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Он купил билет на десять тиражей, потратив при этом всего 500 рублей.

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