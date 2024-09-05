«Не ожидал, что стану богачом»: тюменец выиграл в лотерею миллион рублей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В ходе 1556-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача — многодетный отец (воспитывает троих детей) выиграл 1 миллион рублей. На оформление денежных средств в лотерейный центр «Столото» в Москве Виктор приехал вместе со своей супругой Еленой.
«Участвовал в розыгрыше ради интереса. Хотел проверить на себе, получится ли выиграть крупную сумму. Не ожидал, что в итоге стану миллионером. Оказывается, все это реально», — отметил Виктор.
На что потратят выигранные денежные средства супруги пока не знают. В пресс-службе «Столото» сообщили, что семейная пара любит отдыхать на природе и мечтает отправиться в длительное путешествие по России.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Он купил билет на десять тиражей, потратив при этом всего 500 рублей.