Названы самые популярные услуги в августе 2024 года в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в августе 2024 года спрос на услуги специалистов в разных областях в Тюменской области вырос на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего в августе 2024 года тюменцы интересовались услугами мастеров ногтевого сервиса, бровистов. На третьем месте — консалтинговые услуги (стабильно высок интерес предпринимателей к консультациям по юридическим, финансовым и другим вопросам, связанным с помощью в решении бизнес-задач).
За год в 6,3 раза вырос интерес тюменцев к складским услугам и услугам фулфилмента. Дело в том, что потребность в эффективной обработке заказов (хранение, упаковка и доставка товаров) растет с увеличением количества онлайн-покупок.
Кроме того, очень востребованным стало обучение в сфере IT и программирования. Интерес увеличился в 3,4 раза. Вообще, в последнее время жители Тюменской области все чаще осваивают навыки, необходимые для карьеры в IT-сфере.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на 18 процентов вырос спрос на уборку квартир и домовладений. В преддверии осени тюменцы стали чаще делегировать профессионалам уборку жилья.