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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Как оформить виртуальную кредитную карту

Как оформить виртуальную кредитную карту

5 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Как оформить виртуальную кредитную карту
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Кроме кредиток на обычном пластике можно оформить их электронный аналог.

Рассказываем, что это такое виртуальная кредитная карта и в чем ее преимущества.

Что такое виртуальная кредитная карта

Виртуальная кредитная карта — это специальный платежный инструмент, у которого нет физического носителя. Она существует только в электронном виде и, как правило, используется для расчетов в интернете. При оформлении виртуальной кредитки владелец получает все необходимые банковские реквизиты, включая:

  • ФИО держателя;
  • 16-значный номер;
  • срок действия;
  • CVC2/CVV-коды.

Эта информация позволяет оплачивать покупки и услуги на российских и зарубежных сайтах в интернете. При наличии в телефоне или планшете, смарт-часах модуля NFC цифровой картой можно рассчитываться и в обычных магазинах.

Принцип работы виртуальной карты такой же как у обычной. Банки устанавливают процентную ставку, размер лимита и длительность грейс-периода, в течение которого можно бесплатно пользоваться деньгами. В зависимости от тарифа могут начисляться бонусы и кешбэк, предоставляться доступ к акциям, скидкам.

Преимущества и недостатки виртуальных кредитных карт

Основной плюс такой карты в том, что ее можно получить быстро и без визитов в банк. Среди других преимуществ нужно отметить следующие особенности:

  • моментальный выпуск без посещения офиса;
  • активация сразу после выпуска;
  • бесплатное оформление и обслуживание;
  • удобство расчетов в интернете;
  • возможность установки лимитов;
  • надежная защита данных;
  • возможность снятия наличных;
  • отсутствие рисков потери, кражи;
  • защита финансов от мошенников.

Еще один плюс в том, что цифровую кредитку можно добавить в платёжный сервис Mir Pay или Samsung Pay для бесконтактной оплаты покупок в магазинах. Далее о том, как оформить виртуальную кредитную карту онлайн.

Как оформить виртуальную кредитную карту

Механизм получения карты зависит от условий обслуживания в банке. Общая схема оформления такая — по шагам:

  • Зайдите в личный кабинет на странице банка или в приложении.
  • Заполните онлайн-заявку — достаточно указать данные паспорта, ФИО, желаемую сумму лимита и примерный уровень доходов.
  • Дождитесь рассмотрения заявки — обычно этот процесс занимает несколько минут. В случае одобрения информация о виртуальной карте сразу появляется в интернет-банке и мобильном приложении.

При появлении вопросов об оформлении цифровой карты можно связаться со специалистами банка и уточнить информацию. Как правило, виртуальные кредитки выпускают и обслуживают бесплатно, например, здесь — https://finuslugi.ru/kreditnye_karty.

Пользоваться картой можно непосредственно после ее активации. Для безопасности покупок оплату нужно подтвердить специальным кодом. Его высылают на телефон, который привязан к кредитке. Деньги списываются только в случае указания правильного одноразового пароля. Это позволяет безопасно подтверждать операцию и защитить счет от мошеннических действий.

Заключение

Виртуальная кредитка является полноценным платежным инструментом для расчетов за товары или услуги в интернете. Владелец может самостоятельно установить на цифровую карту лимиты для контроля ежедневных расходов. Чтобы ее оформить, не нужно идти в отделение банка. Подать заявку можно онлайн при помощи мобильного телефона. Виртуальная карта выпускается мгновенно и сразу же после активации готова к полноценному использованию.

#Алина Ибрагимова
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