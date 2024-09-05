Как оформить виртуальную кредитную карту

Виртуальная кредитка является полноценным платежным инструментом для расчетов за товары или услуги в интернете. Владелец может самостоятельно установить на цифровую карту лимиты для контроля ежедневных расходов. Чтобы ее оформить, не нужно идти в отделение банка. Подать заявку можно онлайн при помощи мобильного телефона. Виртуальная карта выпускается мгновенно и сразу же после активации готова к полноценному использованию.