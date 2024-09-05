Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Рассказываем, что это такое виртуальная кредитная карта и в чем ее преимущества.
Виртуальная кредитная карта — это специальный платежный инструмент, у которого нет физического носителя. Она существует только в электронном виде и, как правило, используется для расчетов в интернете. При оформлении виртуальной кредитки владелец получает все необходимые банковские реквизиты, включая:
Эта информация позволяет оплачивать покупки и услуги на российских и зарубежных сайтах в интернете. При наличии в телефоне или планшете, смарт-часах модуля NFC цифровой картой можно рассчитываться и в обычных магазинах.
Принцип работы виртуальной карты такой же как у обычной. Банки устанавливают процентную ставку, размер лимита и длительность грейс-периода, в течение которого можно бесплатно пользоваться деньгами. В зависимости от тарифа могут начисляться бонусы и кешбэк, предоставляться доступ к акциям, скидкам.
Основной плюс такой карты в том, что ее можно получить быстро и без визитов в банк. Среди других преимуществ нужно отметить следующие особенности:
Еще один плюс в том, что цифровую кредитку можно добавить в платёжный сервис Mir Pay или Samsung Pay для бесконтактной оплаты покупок в магазинах. Далее о том, как оформить виртуальную кредитную карту онлайн.
Механизм получения карты зависит от условий обслуживания в банке. Общая схема оформления такая — по шагам:
При появлении вопросов об оформлении цифровой карты можно связаться со специалистами банка и уточнить информацию. Как правило, виртуальные кредитки выпускают и обслуживают бесплатно, например, здесь — https://finuslugi.ru/kreditnye_karty.
Пользоваться картой можно непосредственно после ее активации. Для безопасности покупок оплату нужно подтвердить специальным кодом. Его высылают на телефон, который привязан к кредитке. Деньги списываются только в случае указания правильного одноразового пароля. Это позволяет безопасно подтверждать операцию и защитить счет от мошеннических действий.
Виртуальная кредитка является полноценным платежным инструментом для расчетов за товары или услуги в интернете. Владелец может самостоятельно установить на цифровую карту лимиты для контроля ежедневных расходов. Чтобы ее оформить, не нужно идти в отделение банка. Подать заявку можно онлайн при помощи мобильного телефона. Виртуальная карта выпускается мгновенно и сразу же после активации готова к полноценному использованию.