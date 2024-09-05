nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 18:36

Published Сегодня, 18:36

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

Банк «Открытие»: Онлайн-переход клиентов в ВТБ полностью осуществится к концу декабря

Банк «Открытие»: Онлайн-переход клиентов в ВТБ полностью осуществится к концу декабря

5 сентября 2024, 18:36
Фото: 1MI
После старта процесса объединения двух банков из «Открытия» в ВТБ перешли около двух миллионов активных клиентов, причем свыше 50% совершили такое действие через сервис онлайн-перехода. Дистанционный перевод средств в ходе слияния кредитных организаций будет выполняться до конца этого года.

Как сообщает inkazan.ru, заниматься перевыпуском дебетовых и зарплатных карт клиентам «Открытия» не придется. Переход из одной кредитной организации в другую, как и перевод средств в ВТБ, организован через надежно защищенные дистанционные каналы. Также есть возможность перевести средства лично, посетив офис.

В ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля «Открытия» на 658 миллиардов рублей и 78% портфеля сбережений — 842 миллиарда рублей с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые автоматически переведутся в ВТБ по завершении срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.

Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов сообщил о серьезной работе, которую удалось проделать сотрудникам объединенного банка с конца мая, когда начал действовать полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ. По его словам, сейчас переход совершили уже 1,2 миллиона граждан.

Подпишитесь
Стоимость ОСАГО снизят в Тюменской области
Сегодня, 08:36
Проститутки открыли охоту на VIP-гостей тюменского форума TNF
Сегодня, 04:09
Бить или не бить мигранта? Тюменцы обсудили, как решать национальный вопрос в регионе
Сегодня, 08:57
Значит, война! Как интернет-провайдеры борются с властями за работу Ютуба
Сегодня, 09:44
Икра на вес золота. Тюменцы поймали в Иртыше царскую стерлядь альбиноса. ВИДЕО
Сегодня, 11:13
В зоне СВО погиб мобилизованный охранник из Тюмени
Сегодня, 10:42