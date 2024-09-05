Банк «Открытие»: Онлайн-переход клиентов в ВТБ полностью осуществится к концу декабря

После старта процесса объединения двух банков из «Открытия» в ВТБ перешли около двух миллионов активных клиентов, причем свыше 50% совершили такое действие через сервис онлайн-перехода. Дистанционный перевод средств в ходе слияния кредитных организаций будет выполняться до конца этого года.

Как сообщает inkazan.ru, заниматься перевыпуском дебетовых и зарплатных карт клиентам «Открытия» не придется. Переход из одной кредитной организации в другую, как и перевод средств в ВТБ, организован через надежно защищенные дистанционные каналы. Также есть возможность перевести средства лично, посетив офис. В ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля «Открытия» на 658 миллиардов рублей и 78% портфеля сбережений — 842 миллиарда рублей с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые автоматически переведутся в ВТБ по завершении срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением. Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов сообщил о серьезной работе, которую удалось проделать сотрудникам объединенного банка с конца мая, когда начал действовать полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ. По его словам, сейчас переход совершили уже 1,2 миллиона граждан.