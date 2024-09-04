В Тюмени растет число выставленных на продажу квартир, а детские секции — дорожают

Стало известно, что в новом учебном году в нешм городе подорожают секции и кружки для детей. Их стоимость увеличилась на 5-7 процентов. Участники рынка отмечают, что увеличение стоимости — ответ предпринимателей на инфляцию в России. На подорожание кружков также влияет рост цен на аренду помещений, рост заработных плат преподавателей и другие факторы.