nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Тюмени растет число выставленных на продажу квартир, а детские секции — дорожают

В Тюмени растет число выставленных на продажу квартир, а детские секции — дорожают

4 сентября 2024, 14:11
Фото: 1MI
В Тюмени растет количество предложений на вторичном рынке недвижимости. Тем временем, из-за многих факторов увеличивается стоимость детских секций и кружков.

В Тюмени подорожали детские секции

Стало известно, что в новом учебном году в нешм городе подорожают секции и кружки для детей. Их стоимость увеличилась на 5-7 процентов. Участники рынка отмечают, что увеличение стоимости — ответ предпринимателей на инфляцию в России. На подорожание кружков также влияет рост цен на аренду помещений, рост заработных плат преподавателей и другие факторы.

В Тюмени подорожали секции и кружки для детей
Узнать подробнее

Тюменцы все чаще выставляют квартиры на продажу

Появилась информация, что в Тюмени выросло количество предложений на вторичном рынке недвижимости. Количество предложений на вторичном рынке в августе по сравнению с июлем выросло на 2,1 процентов.

Известно, что средняя цена квадратного метра на вторичке — 122 249 рублей. В сравнении с июлем стоимость увеличилась меньше, чем на один процент.

В Тюмени выросло количество предложений на вторичном рынке недвижимости
Узнать подробнее

Конкуренты главы Тобольска Вагина считают, что его избрали незаконно

После выбора мэром Тобольска Петра Вагина активизировались и его конкуренты. Один из претендентов на пост главы города обратил внимание на допущенные нарушения при назначение нового градоначальника.

Тобольский городской суд принял к производству административный иск о признании решений Тобольской Городской думы «об объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тобольска» и «избрании главы города Тобольска» незаконными.

Основаниями стали пункты Ст. 37 Устава Тобольска, и Ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Отметим, что официальные комментарии от мэрии города еще не поступали.

А мэр-то подставной! Конкуренты главы Тобольска считают, что его избрали незаконно
Узнать подробнее
Читайте также:
Напали, а полиция бездействует. Житель Тюмени пожаловался на избиение мигрантамиНе могут выехать из микрорайонов: тюменцы жалуются на переполненные автобусыВ Тюмени отреставрируют памятник учащимся школ, не вернувшимся с войны. ФОТО
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
Власти Тюмени планируют отдать земли в центре под КРТ
Сегодня, 03:16
А мэр-то подставной! Конкуренты главы Тобольска считают, что его избрали незаконно
Сегодня, 10:40
Пора доставать шапки? В Тюмени похолодает до +8
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59