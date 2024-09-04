В Тюмени растет число выставленных на продажу квартир, а детские секции — дорожают

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Стало известно, что в новом учебном году в нешм городе подорожают секции и кружки для детей. Их стоимость увеличилась на 5-7 процентов. Участники рынка отмечают, что увеличение стоимости — ответ предпринимателей на инфляцию в России. На подорожание кружков также влияет рост цен на аренду помещений, рост заработных плат преподавателей и другие факторы.
Появилась информация, что в Тюмени выросло количество предложений на вторичном рынке недвижимости. Количество предложений на вторичном рынке в августе по сравнению с июлем выросло на 2,1 процентов.
Известно, что средняя цена квадратного метра на вторичке — 122 249 рублей. В сравнении с июлем стоимость увеличилась меньше, чем на один процент.
После выбора мэром Тобольска Петра Вагина активизировались и его конкуренты. Один из претендентов на пост главы города обратил внимание на допущенные нарушения при назначение нового градоначальника.
Тобольский городской суд принял к производству административный иск о признании решений Тобольской Городской думы «об объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тобольска» и «избрании главы города Тобольска» незаконными.
Основаниями стали пункты Ст. 37 Устава Тобольска, и Ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Отметим, что официальные комментарии от мэрии города еще не поступали.