В Тюмени подорожали секции и кружки для детей

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По словам жительницы Тюмени Марии, с сначала нового учебного года кружок рисования при частном садике подорожал на 500 рублей.
— Раньше абонемент на восемь занятий в месяц стоил 3 500, сейчас цена выросла до 4 000 рублей, — поделилась женщина.
Предприниматель и владелец центра дополнительного образования для детей в Тюмени Евгений Борисов подчеркнул, что увеличение стоимости — ответ предпринимателей на инфляцию в России. На подорожание кружков также влияет рост цен на аренду помещений, рост зарплат преподавателей.
Он добавил, что секции с качественными программами и опытными преподавателями обычно в разы дороже.
Ранее «Наш город» писал о том, что двух детей сбили на пешеходном переходе в Тюмени. Обстоятельства аварий предстоит выяснять инспекторам.