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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Тюмени подорожали секции и кружки для детей

В Тюмени подорожали секции и кружки для детей

4 сентября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени в новом учебном году стоимость секций увеличилась на 5-7%. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на тюменцев и участников рынка.
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Дети

По словам жительницы Тюмени Марии, с сначала нового учебного года кружок рисования при частном садике подорожал на 500 рублей.

— Раньше абонемент на восемь занятий в месяц стоил 3 500, сейчас цена выросла до 4 000 рублей, — поделилась женщина.

Предприниматель и владелец центра дополнительного образования для детей в Тюмени Евгений Борисов подчеркнул, что увеличение стоимости — ответ предпринимателей на инфляцию в России. На подорожание кружков также влияет рост цен на аренду помещений, рост зарплат преподавателей.

Он добавил, что секции с качественными программами и опытными преподавателями обычно в разы дороже.

Двух детей сбили на пешеходном переходе в Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что двух детей сбили на пешеходном переходе в Тюмени. Обстоятельства аварий предстоит выяснять инспекторам.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени
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