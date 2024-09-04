nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Тюмень прибыл поезд Победы

В Тюмень прибыл поезд Победы

4 сентября 2024, 06:37
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Поезд Победы прибыл на станцию Тюмень. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Экспозиция об одном из этапов Великой Отечественной войны представлена в каждом вагоне. В поезде представлены экспонаты полноразмерных фигур и стенды с предметами тех времён.

Эффект погружения в эпоху Советского Союза создают мультимедийные поверхности и стенды тех времён.

Отметим, что посетит передвижной музей возможно до 14 часов, 4 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в районе аэропорта Рощино появится ретро-музей автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров и торговый комплекс. Проект застройки территории в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина планируют вынести на общественное обсуждение.

Читайте также:
На повышение зарплат работникам культуры Тюмени выделят 733 млнВ Тюмень приезжает известный рок-музыкантКонцерт Валерии в Тюмени обошёлся организаторам в 5,7 млн рублей
#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#День Победы#Музей
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Вчера, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59