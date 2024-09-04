В Тюмень прибыл поезд Победы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Экспозиция об одном из этапов Великой Отечественной войны представлена в каждом вагоне. В поезде представлены экспонаты полноразмерных фигур и стенды с предметами тех времён.
Эффект погружения в эпоху Советского Союза создают мультимедийные поверхности и стенды тех времён.
Отметим, что посетит передвижной музей возможно до 14 часов, 4 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в районе аэропорта Рощино появится ретро-музей автомобилей площадью 3,4 тысячи квадратных метров и торговый комплекс. Проект застройки территории в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина планируют вынести на общественное обсуждение.