В Тобольске задержали таксистов-нелегалов

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Так, полицейские остановили двух водителей 35-ти и 39-и лет. Установлено, что они занимались извозом пассажиров, но не имели разрешительных документов.
Таксистов доставили в отделение полиции. В Госавтоинспекции напомнили, что пассажир всегда имеет право спросить лицензию у таксиста.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вступили в силу новые правила для такси. Водителей таксофирм обязали оформлять полис ОСГОП, который позволяет страховать гражданскую ответственность перевозчика.