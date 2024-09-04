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В Тобольске задержали таксистов-нелегалов

В Тобольске задержали таксистов-нелегалов

4 сентября 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
Инспекторы специализированного взвода полка ДПС задержали в Тобольске нелегальных таксистов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Так, полицейские остановили двух водителей 35-ти и 39-и лет. Установлено, что они занимались извозом пассажиров, но не имели разрешительных документов.

Таксистов доставили в отделение полиции. В Госавтоинспекции напомнили, что пассажир всегда имеет право спросить лицензию у таксиста.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вступили в силу новые правила для такси. Водителей таксофирм обязали оформлять полис ОСГОП, который позволяет страховать гражданскую ответственность перевозчика.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Такси#Служба такси
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