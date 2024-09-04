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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Отпуск осенью: где отдыхать в сентябре-2024

Отпуск осенью: где отдыхать в сентябре-2024

4 сентября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Отпуск дали только в сентябре? Не беда! Шансов приятно провести время по-прежнему очень много.

Издание newia подтверждает: в мире немало регионов, где у туристов осенью есть все возможности для отпуска.

НА МОРЕ. Турция манит теплой морской водой (+23 °С) и отличной погодой. В Египте сейчас так жарко, будто в России на пике лета, и для хорошего отдыха требуется комфортабельный отель с развлечениями. В Объединенных Арабских Эмиратах туристам обещают не только море. Здесь много интересного: от сафари до экскурсий по селениям бедуинов. Тем, кто не смог вырваться в отпуск даже в сентябре, помогут на Кубе: здесь можно купаться в октябре и даже в ноябре.

В СНГ. Туристы, которые по разным причинам не готовы уехать далеко от дома, могут навестить ближайших соседей — страны бывшего СССР. В Азербайджане морские купания можно совместить с прогулками по старому Баку, визитами в музеи и храмы, на восточные базары и во дворцы. Отличный отпуск гарантирован в Грузии, ведь это давнее направление пляжного отдыха с невероятной кухней. В Армении и Белоруссии моря нет, но там и без этого есть чем заняться: здесь немало мест, привлекательных для туристов.

Среди ведущих туристических локаций осени в России лидирует Сочи: в сентябре здесь купаются, гуляют на природе и посещают интересные места. Прозрачные озера и водопады, величавые горы и леса ждут гостей Алтая: это лучшая локация для тех, кто ищет уединения. Другое место, подходящее для желающих скрыться от городского шума, конечно, Байкал. Карелия великолепна для поклонников красот Русского Севера, а Калининград — для любителей путешествий по Европе: дыхание Балтики и своеобразная немецкая архитектура помогут перенестись в необычную обстановку.

#Ольга Земскова#Общество#Путешествия#Путешественники
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