Отпуск осенью: где отдыхать в сентябре-2024

НА МОРЕ. Турция манит теплой морской водой (+23 °С) и отличной погодой. В Египте сейчас так жарко, будто в России на пике лета, и для хорошего отдыха требуется комфортабельный отель с развлечениями. В Объединенных Арабских Эмиратах туристам обещают не только море. Здесь много интересного: от сафари до экскурсий по селениям бедуинов. Тем, кто не смог вырваться в отпуск даже в сентябре, помогут на Кубе: здесь можно купаться в октябре и даже в ноябре.