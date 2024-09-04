Гендиректор РЭО и глава Калининградской области обсудили будущее системы ТКО региона

Основные задачи в сфере обращения с ТКО, такие как развитие эковолонтерства, модернизация полигонов и строительство МСК, также обсуждались в ходе встречи. Все это необходимо для увеличения доли переработки отходов до более чем 50% на территории Калининградской области, а также формирования экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.