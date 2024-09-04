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Гендиректор РЭО и глава Калининградской области обсудили будущее системы ТКО региона

4 сентября 2024, 18:48
Во вторник, 3 сентября, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных провели рабочее совещание, посвященное вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Денис Буцаев заявил, что РЭО готов профинансировать инвестиционные проекты в сфере управления отходами в размере до 95% от суммы инвестиций, которые прошли государственную экспертизу. Он также подчеркнул, что компания предоставляет методологическую поддержку в реализации этих проектов. Строительство мусоросортировочных комплексов (МСК) поможет региону достичь целей национального проекта «Экология».

Основные задачи в сфере обращения с ТКО, такие как развитие эковолонтерства, модернизация полигонов и строительство МСК, также обсуждались в ходе встречи. Все это необходимо для увеличения доли переработки отходов до более чем 50% на территории Калининградской области, а также формирования экономики замкнутого цикла, пишет 56orb.ru.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что необходимость создания собственной инфраструктуры вызвана уникальным географическим положением региона. Этот вопрос обсуждался на встрече с президентом, который поддержал инициативы калининградских властей по модернизации системы обращения с ТКО.

Беспрозванных также отметил, что улучшение экологической ситуации является очень важной задачей для повышения качества жизни населения. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с РЭО, который обладает значительным опытом и успешными практиками в создании современных МСК.

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