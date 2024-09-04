Более 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, активную интеграцию розничных клиентов «Открытия» запустили несколько месяцев назад и уже почти вывели на «экватор»: на обслуживание ВТБ переведены больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект такого масштаба на банковском рынке России. Осенью намечается его финальный этап. В четвертом квартале, рассказал Горшков, предполагается полное завершение перевода кредитных обязательств всех клиентов с целью завершения интеграции в декабре и объединения с банком РНКБ, добавил он.