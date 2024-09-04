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Более 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

Более 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

4 сентября 2024, 15:50
Фото: 1MI
Работа двух банков привела в ВТБ более половины активных розничных клиентов «Открытия» — это около двух миллионов человек.

В ВТБ уже перешло 85% розничного кредитного портфеля, включая потребительские кредиты, ипотеку и автокредиты. Об этом в рамках ВЭФ-2024 рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Об этом информирует rostovgazeta.

Совокупный объем переданных в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса на сегодня составляет 658 миллиардов рублей. До конца года в банке намечена цессия авто-, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 миллиардов рублей. За время интеграции розничные клиенты банка «Открытие» перевели в ВТБ 842 миллиарда собственных средств, что обеспечило 78% от общего объема.

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, активную интеграцию розничных клиентов «Открытия» запустили несколько месяцев назад и уже почти вывели на «экватор»: на обслуживание ВТБ переведены больше двух миллионов человек. На сегодня это крупнейший проект такого масштаба на банковском рынке России. Осенью намечается его финальный этап. В четвертом квартале, рассказал Горшков, предполагается полное завершение перевода кредитных обязательств всех клиентов с целью завершения интеграции в декабре и объединения с банком РНКБ, добавил он.

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