В ВТБ перешли более 50% клиентов «Открытия» из малого и среднего бизнеса

В рамках объединения банков ВТБ перевел в свою офисную сеть больше 75 процентов отделений «Открытия». Уже 182 офиса из 230 сменили вывески, а оставшиеся перейдут под новый бренд до конца текущего года. Всего офисная сеть ВТБ включает в себя более 1400 отделений по всей стране. В рамках стратегии развития это число к концу 2026 года должно вырасти до 1800. Об этом сообщает портал inkazan.ru.