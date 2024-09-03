В ВТБ перешли более 50% клиентов «Открытия» из малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
При этом 75 процентов из них совершили переход в режиме онлайн. Завершить перевод клиентов планируется к октябрю. После этого дистанционное обслуживание банка «Открытие» перестанет работать.
В рамках объединения банков ВТБ перевел в свою офисную сеть больше 75 процентов отделений «Открытия». Уже 182 офиса из 230 сменили вывески, а оставшиеся перейдут под новый бренд до конца текущего года. Всего офисная сеть ВТБ включает в себя более 1400 отделений по всей стране. В рамках стратегии развития это число к концу 2026 года должно вырасти до 1800. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Бортников назвал интеграцию двух системообразующих банков — ВТБ и «Открытие» — одним из крупнейших для российского рынка событий по масштабам и технической реализации проектов. Планируется, что окончательно процесс перехода клиентов из среднего и малого бизнеса будет завершен тогда, когда пройдут последние волны цессий кредитных продуктов. Ребрендинг всей офисной сети «Открытия» должен завершиться до конца года.