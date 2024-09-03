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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Тюмени призывают драться с мигрантами, ликвидируют рынки и скупают календари

В Тюмени призывают драться с мигрантами, ликвидируют рынки и скупают календари

3 сентября 2024, 13:08
Фото: 1MI
Несколько политиков из Тюмени решили, что с мигрантами можно решить проблему только кулаками, призвав жителей региона быть готовыми. Также в городе решили избавиться от стихийных рынков, а на «важную» дату — скупать календари.
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Мигрантам — бой!

Тюменцев призвали драться с мигрантами. К такому решению подталкивают людей местные эсеры, сообщив, что с теми, кто не хочет договариваться и уважать традиции России — нужно разговаривать только силой.

Также депутаты призвали собирать народные дружины, которые будут следить за поведением мигрантов в регионе.

Пустить в ход кулаки! Тюменские политики призвали драться с мигрантами
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Погиб в бою

Житель Ишимского района Федор Новиков погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение младший сержант получил при выполнении боевого задания.

Служил боец в мотострелковом взводе командиром. Знакомые Федора вспоминают о нем с теплотой и отмечают, что он был очень отзывчивым человеком.

«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
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Платят — здесь!

Тюменцам назвали самые высокооплачиваемые профессии. По классике, ими стали сотрудники предприятий. монтажник технологических трубопроводов, машинист буровой установки, производитель работ (прораба в строительстве), водитель вездехода, вальщик леса, главный инженер в промышленности.

Все эти специалисты гарантированно получают больше 100 тысяч в месяц. Столько же могли получать в прошлом месяце аналитики и овощеводы.

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Тюменской области
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Рынков не будет!

Мэр Тюмени Максим Афанасьев решил бороться со стихийными рынками в городе. В первую очередь, по указу главы города будет подготовлена дорожная карта, которая позволит изменить формы ярмарочной деятельности и систематизировать схему установки торговых точек «Продаем свое». Это позволит пересмотреть работу стихийных рынков и сделать такую торговлю более целостной.

Мэр Афанасьев решил ликвидировать стихийные рынки в Тюмени
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Я календарь приобрету…

Тюменцы начали массово нуждаться в календарях. Согласно данным аналитиков, спрос на производство увеличился на 198%. Предложение от мастеров же увеличилось в два раза.

Кроме того, тюменцам нужны и другие услуги полиграфии. Так, жители региона часто обращаются за печатью книг и рекламных брошюр, и рекламных листовок.

«Календарный» праздник. В Тюмени взлетел спрос на услуги полиграфии
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