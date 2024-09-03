В Тюмени призывают драться с мигрантами, ликвидируют рынки и скупают календари

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Тюменцев призвали драться с мигрантами. К такому решению подталкивают людей местные эсеры, сообщив, что с теми, кто не хочет договариваться и уважать традиции России — нужно разговаривать только силой.
Также депутаты призвали собирать народные дружины, которые будут следить за поведением мигрантов в регионе.
Житель Ишимского района Федор Новиков погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение младший сержант получил при выполнении боевого задания.
Служил боец в мотострелковом взводе командиром. Знакомые Федора вспоминают о нем с теплотой и отмечают, что он был очень отзывчивым человеком.
Тюменцам назвали самые высокооплачиваемые профессии. По классике, ими стали сотрудники предприятий. монтажник технологических трубопроводов, машинист буровой установки, производитель работ (прораба в строительстве), водитель вездехода, вальщик леса, главный инженер в промышленности.
Все эти специалисты гарантированно получают больше 100 тысяч в месяц. Столько же могли получать в прошлом месяце аналитики и овощеводы.
Мэр Тюмени Максим Афанасьев решил бороться со стихийными рынками в городе. В первую очередь, по указу главы города будет подготовлена дорожная карта, которая позволит изменить формы ярмарочной деятельности и систематизировать схему установки торговых точек «Продаем свое». Это позволит пересмотреть работу стихийных рынков и сделать такую торговлю более целостной.
Тюменцы начали массово нуждаться в календарях. Согласно данным аналитиков, спрос на производство увеличился на 198%. Предложение от мастеров же увеличилось в два раза.
Кроме того, тюменцам нужны и другие услуги полиграфии. Так, жители региона часто обращаются за печатью книг и рекламных брошюр, и рекламных листовок.