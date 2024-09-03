nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Тюмени перекроют участок улицы Комбинатской — когда?

В Тюмени перекроют участок улицы Комбинатской — когда?

3 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI
В Тюмени будет перекрыт проезд по автомобильной дороге улицы Комбинатской. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города.

По информации пресс-службы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, ограничение будет действовать в районе пересечения с улицей Полевой. Мера будет действовать с 5 по 9 сентября.

Причина перекрытия участка — проведение капремонта тепловой сети. Важно, что на период производства ремонтных работ движение транспорта на улице Полевой приостановлено не будет.

Указано, что объехать тюменские автомобилисты смогут по следующим маршрутам: улицы Полевая, Пролетарская и Полярная.

Одну из тюменских дорог перекроют на 10 дней — когда и почему?
Узнать подробнее

Центр Тюмени перекрыли до конца сентября из-за строительства корпуса ТюмГУ. Проезд транспортных средств будет закрыт на участках улиц Семакова — от Республики до Володарского и на Володарского — от здания №7 до Республики.

Читайте также:
«Календарный» праздник. В Тюмени взлетел спрос на услуги полиграфииПолучил травму. В Тюменской области ребенок влетел в школьный забор на мотоциклеЖители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59