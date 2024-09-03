В Тюмени перекроют участок улицы Комбинатской — когда?

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По информации пресс-службы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, ограничение будет действовать в районе пересечения с улицей Полевой. Мера будет действовать с 5 по 9 сентября.
Причина перекрытия участка — проведение капремонта тепловой сети. Важно, что на период производства ремонтных работ движение транспорта на улице Полевой приостановлено не будет.
Указано, что объехать тюменские автомобилисты смогут по следующим маршрутам: улицы Полевая, Пролетарская и Полярная.
Центр Тюмени перекрыли до конца сентября из-за строительства корпуса ТюмГУ. Проезд транспортных средств будет закрыт на участках улиц Семакова — от Республики до Володарского и на Володарского — от здания №7 до Республики.