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ГИБДД Тюменской области

В первый учебный день в ДТП пострадали 8 тюменских детей

3 сентября 2024, 04:42
ГИБДД Тюменской области
В первый учебный день, 2 сентября в Тюмени в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Сюжет
Дети

Среди пострадавших — четверо детей-пассажиров, два юных мотоциклиста без прав, ребенок на самокате и пешеход.

Так, на улице Мира произошло ДТП между автомобилями «Лада» и «Тойота». По предварительным данным, водитель иномарки не уступила дорогу 18-летнему водителю отечественного авто.

Выяснилось, что молодой человек не имеет права управления транспортом. В аварии пострадали две 17-летние пассажирки «Лады» и пассажирка «Тойоты».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет число смертельных ДТП с мотоциклистами. Основой причиной аварий является нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил представитель одного из местных мотосообществ.

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