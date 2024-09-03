В первый учебный день в ДТП пострадали 8 тюменских детей

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Среди пострадавших — четверо детей-пассажиров, два юных мотоциклиста без прав, ребенок на самокате и пешеход.
Так, на улице Мира произошло ДТП между автомобилями «Лада» и «Тойота». По предварительным данным, водитель иномарки не уступила дорогу 18-летнему водителю отечественного авто.
Выяснилось, что молодой человек не имеет права управления транспортом. В аварии пострадали две 17-летние пассажирки «Лады» и пассажирка «Тойоты».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет число смертельных ДТП с мотоциклистами. Основой причиной аварий является нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил представитель одного из местных мотосообществ.