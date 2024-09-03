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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

РЭО: В России теперь можно пройти добровольную сертификацию «Зеленый офис»

РЭО: В России теперь можно пройти добровольную сертификацию «Зеленый офис»

3 сентября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) и Роскачество запускают проект добровольной сертификации «Зеленый офис» — первый такого рода в России. В рамках этой инициативы организации могут создать экологичный офис, соответствующий стандарту, разработанному РЭО.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, стандарт был создан два года назад и его внедрение позволит бизнесу снизить антропогенный след, а также сберечь природные ресурсы, передает rostovgazeta.ru.

В документе указано, как должен выглядеть зеленый офис с технической стороны и как мотивировать сотрудников, чтобы сформировать экологическую политику компании. Также даются советы по повышению энергоэффективности рабочих мест и многие другие.

Роскачество уже принимает заявки на сертификацию, и вскоре будут известны первые организации, успешно получившие новый для страны документ.

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