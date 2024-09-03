РЭО: В России теперь можно пройти добровольную сертификацию «Зеленый офис»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, стандарт был создан два года назад и его внедрение позволит бизнесу снизить антропогенный след, а также сберечь природные ресурсы, передает rostovgazeta.ru.
В документе указано, как должен выглядеть зеленый офис с технической стороны и как мотивировать сотрудников, чтобы сформировать экологическую политику компании. Также даются советы по повышению энергоэффективности рабочих мест и многие другие.
Роскачество уже принимает заявки на сертификацию, и вскоре будут известны первые организации, успешно получившие новый для страны документ.