Эксперт Урван Парфентьев: отличие блога — контент и его монетизация

«Само понятие „блог“ вообще возникло как сокращение выражения „веб-лог“, то есть интернет-журнал. Изначально блог представлял собой страницу для текстового материала, иногда с фотографиями и возможностями комментирования. Соответственно, блог как персональный журнал образовывал ленты из таких комментариев, из таких постов. Потом уже с развитием пропускных способностей каналов интернета, с ростом мощностей серверов популярных сервисов, с ростом аппаратных возможностей операторов связи и самих пользователей начал становиться популярным видеоформат. И тогда по аналогии с обычными блогами появилось понятие видеоблога, то есть когда человек регулярно снимает ролики со своим участием и выкладывает их на своем канале. То есть по аналогии с блогом появилось понятие видеоблога, и его даже пытались сокращать до влог, но это не прижилось. Поэтому у нас достаточно давно известно понятие видеоблога и видеоблогера, оно звучало даже в Госдуме. Что касается Telegram-канала, интернет-среда не называет Telegram-канал блогом. То есть устоялось понятие Telegram-канала. Каналы в мессенджере — это обычно немножко другой формат, потому что мессенджер скорее ближе к „Твиттеру“. То есть здесь расчёт на короткие сообщения или, по крайней мере, относительно короткие», — рассказал собеседник издания.