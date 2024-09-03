Четырехлетний ребенок разбил в музее кувшин возрастом 3,5 тысячи лет

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Мать быстро отреагировала на происшествие, схватив ребенка, чтобы вывести его на улицу, успокоить его и объяснить, что то, что произошло, нехорошо. Об этом сообщил отец малыша, пишет newkhakasiya.online.
Папа мальчика начал разговор с охранником, надеясь, что кувшин был лишь копией. Однако выяснилось, что пострадавший артефакт является настоящим и датируется временем между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Вероятнее всего, он использовался для хранения оливкового масла или вина.
Директор музея отметил, что такие древние кувшины находят в процессе археологических раскопок, большинство из них бывают поврежденными или неполными.
В музее артефакт стоял у входа, и возле него не было защитного ограждения. Любопытный ребенок потянул его к себе, желая заглянуть внутрь, в результате чего кувшин упал и разбился.
Сотрудники музея отнеслись к происшествию с пониманием и отметили, что повреждение произошло случайно, без злого умысла. Один из представителей учреждения подчеркнул, что подобные ситуации иногда происходят, и посоветовал родителям не переживать: кувшин будет отремонтирован и вновь появится на выставке.
Несмотря на случившееся, музей продолжает выставлять экспонаты без ограждений. Родителям и мальчику, случайно повредившему кувшин, предложили продолжить экскурсию. Артефакт будет восстановлен и снова выставлен на обозрение.