Четырехлетний ребенок разбил в музее кувшин возрастом 3,5 тысячи лет

Папа мальчика начал разговор с охранником, надеясь, что кувшин был лишь копией. Однако выяснилось, что пострадавший артефакт является настоящим и датируется временем между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Вероятнее всего, он использовался для хранения оливкового масла или вина.