Буцаев: Определены товары, производство которых должно включать вторсырье с 2025 года

Кроме того, вторсырье будет обязательно применяться при изготовлении коробок из гофрокартона, полиэтиленовых мешков и сумок, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением упаковки для пищевой продукции. Утвержден и перечень видов работ и услуг, которые требуют обязательного использования вторсырья, передает rostovgazeta.ru.