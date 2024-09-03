Буцаев: Определены товары, производство которых должно включать вторсырье с 2025 года

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Updated Сегодня, 11:39
Кроме того, вторсырье будет обязательно применяться при изготовлении коробок из гофрокартона, полиэтиленовых мешков и сумок, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением упаковки для пищевой продукции. Утвержден и перечень видов работ и услуг, которые требуют обязательного использования вторсырья, передает rostovgazeta.ru.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что вовлечение вторсырья в повторный оборот является ключевым элементом экономики замкнутого цикла. В распоряжении № 2330-р, принятом для реализации ФЗ от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, определены конкретные доли вторсырья в конечной продукции. Например, при производстве цемента этот показатель составит 6%, для почвогрунтов и кирпичей — по 10%.
Химические мелиоранты, используемые при фосфоритовании и гипсовании почв, должны полностью производиться из вторсырья. При этом расстояние до места производства мелиорантов на основе природных материалов не должно превышать 30 километров по дорогам общего пользования.
Также вторсырье станет обязательным к применению в дорожном строительстве, с долей использования в 5%, как и в работах по ликвидации и консервации горных выработок.
Ежегодно начиная со следующего года Минпромторг России будет представлять в правительство обновленные предложения по данным перечням не позднее 1 сентября.