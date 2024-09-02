В школе Тюменской области обрушился потолок, а мужчина на «Лексусе» сбил ребенка

Наш регион расположился на 12 месте в рейтинге российских регионов по высоким зарплатам. Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в Тюменской области составляет 37,6 процентов. При этом доля работников с заработной платой выше двух средних по стране в Тюменской области составляет 12,5 процентов.