В школе Тюменской области обрушился потолок, а мужчина на «Лексусе» сбил ребенка

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:55
Наш регион расположился на 12 месте в рейтинге российских регионов по высоким зарплатам. Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в Тюменской области составляет 37,6 процентов. При этом доля работников с заработной платой выше двух средних по стране в Тюменской области составляет 12,5 процентов.
Конечно, до лидеров рейтинга тюменцам еще далеко. ТОП возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, на выигрышных позициях находятся также ХМАО-Югра, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Согласно документу региональной энергетической комиссии, планируемый рост тарифов для населения Тюменской области с 1 июля 2025 года в одноставочном выражении составит в минимальном варианте 5,9% и в максимальном варианте 6% — 3,97 рубля за киловатт-час или 3,98 рубля за киловатт-час. Таким образом, тарифы на электроэнергию в Тюменской области могут вырасти на 6%.
Сегодня отмечается День знаний, ученики пошли в школу, но не все… В 15 школе Тобольска обвалился потолок. Повреждения настолько серьезные, что минимум до конца года детей перевели в другое учебное заведение.
Согласно информации представителей мэрии Тобольска, сначала власти разработают смету на ремонт, а после — закроют образовательное учреждение на срок до 31 декабря.
Жительница тюменской деревни Дударева требует привлечь к ответственности 60-летнего водителя Lexus, сбившего на пешеходном переходе 14-летнюю девочку в минувшую пятницу, 30 августа. При этом ранее мужчина уже сбивал детей. В 2023 году от него пострадала 11-летняя девочка-велосипедистка. Тогда в результате ДТП школьница получила множественные ушибы и ссадины, закрытый перелом костей носа. Подробности этой истории — читайте в отдельном материале.
Уже в начале этого месяца в нашем регионе ожидаются заморозки от -2 до -5 градусов. Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана.
Во вторник, 3 сентября, синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит +9…+14. В среду, 4 сентября, в областную столицу придут осадки, а столбики термометров опустятся до +9…+11.