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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Тюменцы в два раза чаще стали брать автокредиты

Тюменцы в два раза чаще стали брать автокредиты

2 сентября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Жители Тюменской области в первом полугодии 2024 года стали в два раза чаще брать автокредиты. Такие данные приводят аналитики Национального бюро кредитных историй.

Согласно данным исследования, объем выдачи автокредитов в нашем регионе увеличился на 99% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Ханты-Мансийском округе спрос вырос на 90%.

Тюменцы взяли 15,7 миллиардов рублей кредитных денег. В прошлом году этот показатель был на уровне почти 8 миллиардов рублей.

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Эксперты отметили, что гасить кредиты раньше срока бывает не всегда выгодно.

Ранее «Наш город» писал, что прогнозируя развитие рынка недвижимости, эксперты расходятся во мнении. Одни считают, что нужно переждать повышенную ставку и дождаться новых льготных программ, другие говорят о том, что дешевле, чем сегодня, недвижимость уже не будет.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Кредиты#Кредит
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