Тюменцы в два раза чаще стали брать автокредиты

Ранее «Наш город» писал, что прогнозируя развитие рынка недвижимости, эксперты расходятся во мнении. Одни считают, что нужно переждать повышенную ставку и дождаться новых льготных программ, другие говорят о том, что дешевле, чем сегодня, недвижимость уже не будет.