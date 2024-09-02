Тюменцы в два раза чаще стали брать автокредиты

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
Согласно данным исследования, объем выдачи автокредитов в нашем регионе увеличился на 99% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Ханты-Мансийском округе спрос вырос на 90%.
Тюменцы взяли 15,7 миллиардов рублей кредитных денег. В прошлом году этот показатель был на уровне почти 8 миллиардов рублей.
Эксперты отметили, что гасить кредиты раньше срока бывает не всегда выгодно.
Ранее «Наш город» писал, что прогнозируя развитие рынка недвижимости, эксперты расходятся во мнении. Одни считают, что нужно переждать повышенную ставку и дождаться новых льготных программ, другие говорят о том, что дешевле, чем сегодня, недвижимость уже не будет.