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Штормовой ветер и дождь: каким будет день знаний в Тюмени

Штормовой ветер и дождь: каким будет день знаний в Тюмени

2 сентября 2024, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в понедельник, 2 сентября, синоптики прогнозируют непогоду. Ожидаются дожди, штормовой ветер до 14-19 м/с. Днем термометры покажут +17…+22, в ночные часы температура воздуха составит +4…+9, в отдельных районах до 0…-5.

В Тюмени 2 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь во второй половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +8…+16, к полудню воздух прогреется до +20, в темное время суток ожидается +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 6,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42, закат в 19:32, продолжительность дня 13 часов 50 минут.

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В Тобольске 2 сентября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит +9…+17, в темное время суток термометры покажут +13…+10. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:29, закат в 19:24, продолжительность дня 13 часов 55 минут.

В Ишиме 2 сентября синоптики обещают пасмурную погоду дожди. Утром и днем ожидается +8…+19, в вечерние часы термометры покажут +12…+15. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:28, закат в 19:15, продолжительность дня 13 часов 47 минут.

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