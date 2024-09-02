Штормовой ветер и дождь: каким будет день знаний в Тюмени

В Тюмени 2 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь во второй половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +8…+16, к полудню воздух прогреется до +20, в темное время суток ожидается +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 6,9 м/с.