Самолет из Минеральных вод дважды не смог вылететь в Тюмень по техпричинам

Первая попытка вылет состоялась в 11:15, однако борт вернулся на стоянку с исполнительного страта по техническим причинам. Спустя полтора часа воздушное судно вновь попытался вылететь, однако вылет опять не состоялся, сообщает тг-канал Aviaincident.