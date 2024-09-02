nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Самолет из Минеральных вод дважды не смог вылететь в Тюмень по техпричинам

Самолет из Минеральных вод дважды не смог вылететь в Тюмень по техпричинам

2 сентября 2024, 03:35
Фото: 1MI
Вылет рейса Минеральные Воды — Тюмень авиакомпании Аzimut дважды был отклонен из технической неисправности судна. Инцидент был зарегистрирован 31 августа.

Первая попытка вылет состоялась в 11:15, однако борт вернулся на стоянку с исполнительного страта по техническим причинам. Спустя полтора часа воздушное судно вновь попытался вылететь, однако вылет опять не состоялся, сообщает тг-канал Aviaincident.

В итоге отправка самолета состоялась в 14:46. В Рощино борт прибыл с задержкой на три часа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пилотам самолета авиакомпании «Ямал», совершавшим посадку в Рощино пришлось уйти на второй круг из-за птицы, находящейся на взлетно-посадочной полосе.

Читайте также:
Штормовой ветер и дождь: каким будет день знаний в ТюмениЖитель Тюмени скончался во время поездки в автобусеИтоги недели: страшный пожар на 50 лет ВЛКСМ, утонувшие дети и педофилия в детдоме
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет#Рощино#Самолеты
Подпишитесь
Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
30 августа, 07:50
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
30 августа, 08:11
Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября
30 августа, 01:00
От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября
30 августа, 07:20
История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?
30 августа, 12:38
На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу
30 августа, 05:34