Самолет из Минеральных вод дважды не смог вылететь в Тюмень по техпричинам

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Первая попытка вылет состоялась в 11:15, однако борт вернулся на стоянку с исполнительного страта по техническим причинам. Спустя полтора часа воздушное судно вновь попытался вылететь, однако вылет опять не состоялся, сообщает тг-канал Aviaincident.
В итоге отправка самолета состоялась в 14:46. В Рощино борт прибыл с задержкой на три часа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пилотам самолета авиакомпании «Ямал», совершавшим посадку в Рощино пришлось уйти на второй круг из-за птицы, находящейся на взлетно-посадочной полосе.