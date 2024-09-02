Курение беременных женщин плохо сказывается на успеваемости их будущих детей

По словам эксперта, курение и до беременности отрицательно сказывается на здоровье как самой женщины, так и её будущего ребенка. Никотин — сосудистый яд, который действует на особо чувствительные структуры при зачатии. А до зачатия он лишает женщину значительной части её первичных яйцеклеток, пишет Pravda.Ru.