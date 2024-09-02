Курение беременных женщин плохо сказывается на успеваемости их будущих детей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, чем еще может обернуться в будущем курение беременной женщины.
По словам эксперта, курение и до беременности отрицательно сказывается на здоровье как самой женщины, так и её будущего ребенка. Никотин — сосудистый яд, который действует на особо чувствительные структуры при зачатии. А до зачатия он лишает женщину значительной части её первичных яйцеклеток, пишет Pravda.Ru.
«Если беременная женщина курит, у ребёнка при рождении уже бывает сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, ЦНС. Малыш вероятнее всего будет хуже развиваться физически, ментально. Курение матери негативно влияет на успеваемость и психофон малыша», — рассказала врач.
Никотин также пагубно влияет на процесс формирования органов и тканей ребенка.
Доктор уверена, что курение будущей матери может вызвать у ее сына или дочери в будущем склонность к курению и употреблению психоактивных веществ.
«Курение — это колоссальная социальная беда, особенно среди женщин. А курение мужчин в квартирах, в домах — это вторичное курение у детей», — заключила гинеколог.