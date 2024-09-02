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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Курение беременных женщин плохо сказывается на успеваемости их будущих детей

2 сентября 2024, 05:34
Учёные из Университета Южной Австралии провели исследование, которое показало, что дети, подвергавшиеся воздействию табачных токсинов в утробе матери, на 49 процентов чаще отстают от своих сверстников в развитии.

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, чем еще может обернуться в будущем курение беременной женщины.

По словам эксперта, курение и до беременности отрицательно сказывается на здоровье как самой женщины, так и её будущего ребенка. Никотин — сосудистый яд, который действует на особо чувствительные структуры при зачатии. А до зачатия он лишает женщину значительной части её первичных яйцеклеток, пишет Pravda.Ru.

«Если беременная женщина курит, у ребёнка при рождении уже бывает сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, ЦНС. Малыш вероятнее всего будет хуже развиваться физически, ментально. Курение матери негативно влияет на успеваемость и психофон малыша», — рассказала врач.

Никотин также пагубно влияет на процесс формирования органов и тканей ребенка.

Доктор уверена, что курение будущей матери может вызвать у ее сына или дочери в будущем склонность к курению и употреблению психоактивных веществ.

«Курение — это колоссальная социальная беда, особенно среди женщин. А курение мужчин в квартирах, в домах — это вторичное курение у детей», — заключила гинеколог.

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