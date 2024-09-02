Кишечная палочка способна передавать информацию о стрессе потомкам

Ведущий автор работы Адилсон Моттер выразил мнение, что такой эффект может быть связан не только с выключением генов, но и с другими факторами окружающей среды. Ученые считают, что негенетическая наследственность может наблюдаться и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть такими же либо более сложными, чем у кишечной палочки.