Кишечная палочка способна передавать информацию о стрессе потомкам

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Это открытие заставляет пересмотреть традиционные взгляды на то, как одноклеточные организмы наследуют физические черты, и может оказать влияние на медицину в будущем, пишет newkhakasiya.online. В том числе ученые смогут решать проблему снижения эффективности антибиотиков, воздействуя на патогенные микроорганизмы с целью поддержания их повышенной чувствительности к лекарствам на протяжении нескольких поколений. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.
В середине XX века ученые только начинали анализировать генетический код, считая, что наследуемые признаки передаются в основном через ДНК. Однако современные исследования указывают на возможные альтернативные пути наследования.
Ярким примером такой передачи является голод в Нидерландах во время фашистской оккупации. Недавние данные свидетельствуют о том, что дети мужчин, чьи матери пережили голод во время войны, имеют более высокий риск развития ожирения. Изучить подобные эффекты у людей как более сложных организмов затруднительно, поэтому ученые решили начать с бактерий, поскольку имеют возможность контролировать их среду обитания в рамках проведения экспериментов.
Ученые выдвинули гипотезу о том, что регуляторные сети позволяют генам воздействовать друг на друга. Эта сеть сохраняет результаты изменений, даже если структура ДНК не меняется. Для проверки этого предположения исследователи обратились к хорошо изученной одноклеточной бактерии — кишечной палочке.
С использованием математического моделирования они смогли воспроизвести временные процессы включения и отключения отдельных генов. Результаты исследования продемонстрировали, что подобные воздействия оказывают влияние на будущие поколения. Теперь ученые подтверждают полученные результаты в условиях лабораторного эксперимента.
Ведущий автор работы Адилсон Моттер выразил мнение, что такой эффект может быть связан не только с выключением генов, но и с другими факторами окружающей среды. Ученые считают, что негенетическая наследственность может наблюдаться и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть такими же либо более сложными, чем у кишечной палочки.