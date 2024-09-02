Хорошо живем? Тюменская область на 12 месте в рейтинге регионов по высоким зарплатам

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По данным аналитиков РИА «Новости», доля работников с заработной платой выше двух средних по стране в Тюменской области составляет 12,5 процентов. Регион занял 12 место в опубликованном сегодня рейтинге российских регионов по высоким зарплатам.
Согласно проведенному исследованию, лидером среди регионов с высокими доходами стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет почти 66 процентов. На выигрышных позициях находятся также ХМАО-Югра, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
На последней строчке рейтинга расположилась Республика Ингушетия — здесь граждан с высоким заработком всего 6,6 процентов. Низкие показатели также фиксируются в Чеченской республике, Кабардино-Балкарской республике, Калмыкии и Дагестане.
Отмечается, что данный рейтинг был создан на основе данных официальной статистики за 2023 и 2024 годы.
Ранее «Наш город» писал о том, что каждый четвертый житель Тюменской области работает в сфере малого и среднего бизнеса.