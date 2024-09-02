Хорошо живем? Тюменская область на 12 месте в рейтинге регионов по высоким зарплатам

Согласно проведенному исследованию, лидером среди регионов с высокими доходами стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет почти 66 процентов. На выигрышных позициях находятся также ХМАО-Югра, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.