nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Тюмени в автобусе скончался пассажир

Житель Тюмени скончался во время поездки в автобусе

1 сентября 2024, 12:47
Фото: 1MI

В Тюмени в автобусе скончался пассажир

Трагедия произошла вечером 30 августа. По словам очевидцев, в общественном транспорте стало плохо одному из пассажиров. На место ЧП были вызваны медики.

В департаменте здравоохранения «Нашему городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи поступил в 18:22, медики прибыли на место происшествия спустя 13 минут. Врачи пытались спасти мужчину — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, безуспешно. Тюменец скончался.

Фото: Типичная Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи выявили за полгода у семи тысячи жителей региона предрак. Обнаружить заболевания удалось благодаря онкологическому скринингу.

Читайте также:
Итоги недели: страшный пожар на 50 лет ВЛКСМ, утонувшие дети и педофилия в детдомеЖители деревни под Тюменью могут остаться без дорогДень знаний омрачит погода: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Новости тюмени
Подпишитесь
Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
30 августа, 07:50
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
30 августа, 08:11
Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября
30 августа, 01:00
От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября
30 августа, 07:20
История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?
30 августа, 12:38
На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу
30 августа, 05:34