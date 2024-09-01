Житель Тюмени скончался во время поездки в автобусе

В департаменте здравоохранения «Нашему городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станции скорой помощи поступил в 18:22, медики прибыли на место происшествия спустя 13 минут. Врачи пытались спасти мужчину — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, безуспешно. Тюменец скончался.