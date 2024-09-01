Шесть ведер за два часа: тюменские грибники делятся секретными местами сбора опят

По словам грибников, за опятами можно отправляться в лес по любому тракту. Особо много грибов в лесных массивах по Велижанскому, Червишевскому, Салаирскому трактам, в районе сел Успенки, Тюнево, деревни Патрушева, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском районах.