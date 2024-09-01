Шесть ведер за два часа: тюменские грибники делятся секретными местами сбора опят

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
«Лес в этом году действительно радует грибами, такого изобилия никогда в жизни не видели. На любой вкус как говорится и в избытке», — сообщают любители тихой охоты.
«За два часа прогулки шесть ведер опят собрали», — хвастаются тюменцы фотографими урожая в социальных сетях.
По словам грибников, за опятами можно отправляться в лес по любому тракту. Особо много грибов в лесных массивах по Велижанскому, Червишевскому, Салаирскому трактам, в районе сел Успенки, Тюнево, деревни Патрушева, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском районах.
Помимо опят, тюменцы продолжают собирать белые грибы. Грибники отмечают, что за боровиками можно ехать в район деревень Железный Перебор, Боровлянка, Юртобор, села Леваши, поселка Тугулым.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лесу нашли редкий гриб лопастник курчавый. Данный вид является редкостью для тюменского региона. В пищу лопастник не употребляют.