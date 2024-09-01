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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Жители Тюменской области хвастаются первым урожаем опят

Шесть ведер за два часа: тюменские грибники делятся секретными местами сбора опят

1 сентября 2024, 07:32
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Жители Тюменской области хвастаются первым урожаем опят

В лесах Тюменской области начался сезон опят. По словам грибников, в этом году урожай небывалый.
«Лес в этом году действительно радует грибами, такого изобилия никогда в жизни не видели. На любой вкус как говорится и в избытке», — сообщают любители тихой охоты.
Красный ЯрКрасный Яр
ТюневоТюнево
ТюневоТюнево
ТюневоТюнево
Красный Яр
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«За два часа прогулки шесть ведер опят собрали», — хвастаются тюменцы фотографими урожая в социальных сетях.
Велижанский трактВелижанский тракт
Велижанский трактВелижанский тракт
Велижанский трактВелижанский тракт
Велижанский трактВелижанский тракт
Велижанский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

По словам грибников, за опятами можно отправляться в лес по любому тракту. Особо много грибов в лесных массивах по Велижанскому, Червишевскому, Салаирскому трактам, в районе сел Успенки, Тюнево, деревни Патрушева, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском районах.

Салаирский трактСалаирский тракт
Червишевский трактЧервишевский тракт
Червишевский трактЧервишевский тракт
Салаирский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Помимо опят, тюменцы продолжают собирать белые грибы. Грибники отмечают, что за боровиками можно ехать в район деревень Железный Перебор, Боровлянка, Юртобор, села Леваши, поселка Тугулым.

Ярковский районЯрковский район
Ярковский районЯрковский район
Ярковский районЯрковский район
Ярковский район
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лесу нашли редкий гриб лопастник курчавый. Данный вид является редкостью для тюменского региона. В пищу лопастник не употребляют.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы
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