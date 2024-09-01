Итоги недели: страшный пожар на 50 лет ВЛКСМ, утонувшие дети и педофилия в детдоме

В какой-то момент Даша уронила в воду тапочек, нырнула за ним и практически сразу начала тонуть. Ваня бросился на помощь сестре, но тоже ушел под воду. На берегу осталась подруга Даши. Девочка начала звать на помощь, ее услышал мужчина, который плыл по реке на моторной лодке вместе с беременной женой. Не раздумывая, он прыгнул в воду за детьми, но достать их не смог.