Итоги недели: страшный пожар на 50 лет ВЛКСМ, утонувшие дети и педофилия в детдоме

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Трагедия произошла во вторник, 27 августа, в одной из квартир многоэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ. Во время пожара погибли два девятилетних брата-близнеца и 18-летний молодой человек, их дядя.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, медики, прибывшие на место ЧП, пытались на протяжении часа реанимировать детей — сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти их не удалось. Они отравились угарным газом. Вместе с ребятами во время погибла их собака по кличке Джессика.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту трагедии СУ СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Трагедия произошла вечером 28 августа на Туре в районе Метелева — там утонули 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Тело девочки было обнаружено 29 августа днем, тело мальчика водолазы достали из воды в этот же день вечером.
Утонувшие ребята, Даша и Ваня были братом и сестрой. Их семья переехала около года назад из Мариуполя в Тюмень. В день, когда произошла трагедия, в Тюмени стояла тепла погода, поэтому школьники решили пойти искупаться. Вместе с ними находилась подруга девочки.
Родителям о предстоящем походе на реку ребята не сообщили, так как знали, что им запретят туда идти. Тем более, что в месте, где утонули ребята никто не купается — так как очень илистое дно и имеются воронки.
В какой-то момент Даша уронила в воду тапочек, нырнула за ним и практически сразу начала тонуть. Ваня бросился на помощь сестре, но тоже ушел под воду. На берегу осталась подруга Даши. Девочка начала звать на помощь, ее услышал мужчина, который плыл по реке на моторной лодке вместе с беременной женой. Не раздумывая, он прыгнул в воду за детьми, но достать их не смог.
В настоящее время по факту произошедшего по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Одно из нововведений касается пассажирских перевозок. С начала осени вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Теперь водители должны будут иметь не только полис ОСАГО, но и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозках — ОСГОП.
Новая страховка позволит пассажирам в случае ДТП получать более расширенную выплату, чем это было по закону об ОСАГО.
По расчетам специалистов, такой полис будет стоить около 2-4 тысяч рублей. На его оформление у водителей будет 3 месяца (60 суток) с момента вступления закон в силу. После этого водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, будут штрафовать. Размер штрафов будет варьироваться от 40 тысяч до 1 миллиона рублей.
В Свердловской области в июле этого года временно прекратил работать детский дом, получивший широкую известность после череды произошедших там секс-скандалов. Противоправные действия в отношении детей были раскрыты благодаря руководителю тюменского благотворительного фонда Елены Веселой.
Елена Веселая детский дом в селе Заводоуспенское под Екатеринбургом посещала неоднократно — вместе с волонтерами регулярно привозила вещи и продукты, занималась наставничеством. В январе этого года девушка получила от воспитанников детдома фотографии, скрины переписок сексуального характера между мальчиками и сотрудником детского дома. Веселая незамедлительно обратилась к свердловских следователям. Однако так как в свердловском СК на данную проблему не обратили внимания, тюменка направила видеообращение в адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в педофилии учитель информатики и английского языка школы детского дома поселка Вячеслав Меньщиков. В доме Меньщикова был проеден обыск. По неподтвержденным данным, в телефоне педагога нашли архив видеозаписей и фото с участием его приемных сыновей. Это могло стать основой для возбуждения уголовного дела за создание и распространение порнографического контента с участием детей.
В настоящее время Меньщиков находится в одном из СИЗО в Свердловской области. Его вина пока не доказана. Судебный процесс начнется в ближайшее время.
Детский дом в Заводоуспенском закрыт, руководство уволилось, а воспитанники находятся в приемных семьях. Сотрудники закрытого детдома отмечают, что ждут января 2025 года — тогда станет известна судьба учреждения. По неподтвержденным данным, на его базе могут открыть новый детский дом.
На этой неделе стало известно о завершении расследования уголовного дела по факту гибели от инфекции 12-летней жительницы Луганской Народной Республики, отдыхавшей в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». В гибели ребенка обвинили медицинских сестер, работавших в поезде.
Трагедия произошла в конце декабря 2023 года. В ночь с 20 на 21 декабря в инфекционную больницу Саратовской области с диагнозом грипп А были доставлены дети, которые возвращались домой поездом Тюмень — Адлер в Луганскую Народную Республику. Школьники отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».
По дороге домой несколько детей почувствовали себя плохо, поэтому было принято решение высадить школьников на станции в Саратовской области, чтобы они получили медицинскую помощь.
Первой заболела 12-летняя Вероника — у нее поднялась высокая температура. Жаропонижающее лишь на время улучшило состояние ребенка — позже школьница скончалась. Факт ее смерти был зафиксирован медиками Пензенской области (во время остановки поезда).
По факту гибели школьницы было возбуждено уголовное дело. Расследование завершили только летом этого года. В Следственном комитете по Пензенской области сообщили, что обвинение в смерти ребенка предъявлено двум медсестрам, сопровождавшим ребят. Медицинские работники не смогли адекватно оценить тяжесть состояния ребенка и не приняли должных мер к ее лечению и госпитализации. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» рассмотрят в суде в ближайшее время.
В первую декаду месяца в регионе ожидаются резкие перепады температуры воздуха — от +22 до +12. Об этом «Нашему Городу» сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
По словам метеоролога, теплыми будут только два первых дня осени — 1 и 2 сентября. В эти дни областная столица на короткий промежуток времени попадет в теплый сектор циклона. 2 сентября, в частности, в дневные часы воздух прогреется до +20…+21. Правда, уже к вечеру на небе соберутся облака, резко похолодает и зарядят дожди.
С 3 по 5 сентября в регионе максимальная температура воздуха составит +14…+15. В четверг, 5 сентября, в Тюменскую область вновь вернется теплая и солнечная погода. Жары ждать не стоит, но в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +18…+19.
Холодный фронт накроет регион 7 сентября — ожидаются дожди, понижение температуры воздуха до +12…+14, заморозки. Такая погода продержится до конца первой декады месяца.