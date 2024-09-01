126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег

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Published Сегодня, 07:58
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В Уральском федеральном округе выше зарплаты только у врачей из Ямала и Югры — 283,5 и 184 тысячи рублей соответственно. В Свердловской области медики зарабатывают в среднем 115,7 тысячи, в Челябинской и Курганской областях— 105,9 и 100,5 тысячи рублей соответственно.
Средний медперсонал в Тюменской области ежемесячно в месяц зарабатывает в районе 64,2 тысячи рублей. По России этот показатель составляет 60,6 тысячи рублей. Заработок младшего медперсонала в тюменском регионе достигает 62,5 тысячи рублей, тогда как в среднем по стране 51,7 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне средний заработок составил 83,5 тысячи рублей. По сравнению с июнем 2023 года зарплаты выросли почти на 10 тысяч рублей.