В 2024 году скрининг выявил онкозаболевания у более тысячи жителей Тюменской области

Приступить к таким исследованиям каждый тюменец старше 18 лет может в своей поликлинике в Кабинете раннего выявления заболеваний. Там специалист проведет осмотр и, при необходимости, направит на дополнительное обследование. Каждый специалист подобных кабинетов прошел подготовку в МКМЦ «Медицинский город», медицинском центре, специализирующемся на профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.