В 2024 году скрининг выявил онкозаболевания у более тысячи жителей Тюменской области

Posted 31 августа, 12:03
Published 31 августа, 12:03
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Скрининг — это набор специализированных тестов для выявления злокачественных новообразований, не имеющих явных симптомов. Эти обследования позволяют врачам диагностировать рак на ранних стадиях, когда большинство видов онкозаболеваний поддаются полноценному лечению. В Тюменской области проводится широкий спектр скрининговых исследований: компьютерная томография легких, маммография, тест ПСА, ультразвуковые исследования органов малого таза, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и т. д.
Ежегодное прохождение таких исследований крайне важно. Во-первых, ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Во-вторых, некоторые формы онкологических заболеваний могут развиваться достаточно быстро, и упущенное время может привести к серьезным последствиям.
Как отмечают специалисты МКМЦ «Медицинский город» в 2024 году прохождение онкологических скринингов позволило выявить и более 7000 предраковых состояний, что даёт возможность врачам вмешаться до того, как болезнь перейдет в более агрессивную форму.
Некоторые группы людей могут в зоне риска развития рака из-за наследственности или других факторов. Для них регулярные обследования становятся особенно актуальными. В конечном счете, осознанный подход к скринингу и профилактике рака помогает сохранить здоровье и жизнь.
Приступить к таким исследованиям каждый тюменец старше 18 лет может в своей поликлинике в Кабинете раннего выявления заболеваний. Там специалист проведет осмотр и, при необходимости, направит на дополнительное обследование. Каждый специалист подобных кабинетов прошел подготовку в МКМЦ «Медицинский город», медицинском центре, специализирующемся на профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.