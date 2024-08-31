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Posted 31 августа, 12:03

Published 31 августа, 12:03

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В 2024 году скрининг выявил онкозаболевания у более тысячи жителей Тюменской области

В 2024 году скрининг выявил онкозаболевания у более тысячи жителей Тюменской области

31 августа 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
В результате скрининга тюменцев на онкологические заболевания с начала года рак диагностирован у более тысячи человек. Такую статистику опубликовал департамент здравоохранения региона.

Скрининг — это набор специализированных тестов для выявления злокачественных новообразований, не имеющих явных симптомов. Эти обследования позволяют врачам диагностировать рак на ранних стадиях, когда большинство видов онкозаболеваний поддаются полноценному лечению. В Тюменской области проводится широкий спектр скрининговых исследований: компьютерная томография легких, маммография, тест ПСА, ультразвуковые исследования органов малого таза, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и т. д.

Ежегодное прохождение таких исследований крайне важно. Во-первых, ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Во-вторых, некоторые формы онкологических заболеваний могут развиваться достаточно быстро, и упущенное время может привести к серьезным последствиям.

Как отмечают специалисты МКМЦ «Медицинский город» в 2024 году прохождение онкологических скринингов позволило выявить и более 7000 предраковых состояний, что даёт возможность врачам вмешаться до того, как болезнь перейдет в более агрессивную форму.

Некоторые группы людей могут в зоне риска развития рака из-за наследственности или других факторов. Для них регулярные обследования становятся особенно актуальными. В конечном счете, осознанный подход к скринингу и профилактике рака помогает сохранить здоровье и жизнь.

Приступить к таким исследованиям каждый тюменец старше 18 лет может в своей поликлинике в Кабинете раннего выявления заболеваний. Там специалист проведет осмотр и, при необходимости, направит на дополнительное обследование. Каждый специалист подобных кабинетов прошел подготовку в МКМЦ «Медицинский город», медицинском центре, специализирующемся на профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.

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