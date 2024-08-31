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Posted 31 августа 2024, 07:40

Published 31 августа 2024, 07:40

Modified 31 августа 2024, 07:42

Updated 31 августа 2024, 07:42

В Тюмени при реконструкции «Дома Панкратьева» нашли старинные механизмы

31 августа 2024, 07:40
В Тюмени во время реставрационных работ в «Дома Панкратьева» нашли механизмы для подъёма и опускания оконных маркиз. Их обнаружили во время демонтажа.

Данные механизмы позволяют создавать тень на большом пространстве около дома. Вероятно, их использовали в начале 20 века, когда доме купца Панкратьева на первом этаже располагался магазин.

«В связи с обнаружением конструкций принято решение об их сохранении в ходе реставрации памятника», — сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что работы по реставрации объекта культурного наследия «Дом Н. Л. Панкратьева» проводит редевелоперская компания «Колесник». Компания выкупила особняк за 33 миллиона рублей. По планам все работы будут завершены до конца этого года. В здании планируют открыть винный бар и ресторан.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Объекты культурного наследия#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия
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