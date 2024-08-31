Тюменские автоинспекторы напомнят школьникам о дорожной безопасности

Для школьников, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов: переходить улицу по пешеходному переходу пешком, перед началом перехода убедиться, что все водители пропускают, только тогда начинать переход проезжей части.