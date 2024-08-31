Тюменские автоинспекторы напомнят школьникам о дорожной безопасности

Posted 31 августа, 13:51
Published 31 августа, 13:51
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Чтобы школьники быстрее усвоили полученные знания — для них проведут экскурсии по маршрутам безопасности и экскурсии на близлежащие перекрестки для практического закрепления знаний ПДД.
Для школьников, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов: переходить улицу по пешеходному переходу пешком, перед началом перехода убедиться, что все водители пропускают, только тогда начинать переход проезжей части.
Для первоклассников в образовательных учреждениях пройдут праздники посвящения в пешеходы, им вручат более 25 тысяч специальных свидетельств юного пешехода с маршрутом безопасности «дом-школа-дом», который необходимо будет разработать вместе с родителями.
В Госавтоинспекции надеются, что проводимые мероприятия позволят избежать всплеска детской дорожной аварийности в начале сентября в связи с массовым движением детей на улично-дорожной сети.