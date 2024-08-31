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Posted 31 августа, 13:51

Published 31 августа, 13:51

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Тюменские автоинспекторы напомнят школьникам о дорожной безопасности

Тюменские автоинспекторы напомнят школьникам о дорожной безопасности

31 августа 2024, 13:51
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в начале нового учебного года проведут в школах уроки дорожной безопасности. А теорию ребятам помогут закрепить на практике, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Чтобы школьники быстрее усвоили полученные знания — для них проведут экскурсии по маршрутам безопасности и экскурсии на близлежащие перекрестки для практического закрепления знаний ПДД.

Для школьников, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов: переходить улицу по пешеходному переходу пешком, перед началом перехода убедиться, что все водители пропускают, только тогда начинать переход проезжей части.

Для первоклассников в образовательных учреждениях пройдут праздники посвящения в пешеходы, им вручат более 25 тысяч специальных свидетельств юного пешехода с маршрутом безопасности «дом-школа-дом», который необходимо будет разработать вместе с родителями.

В Госавтоинспекции надеются, что проводимые мероприятия позволят избежать всплеска детской дорожной аварийности в начале сентября в связи с массовым движением детей на улично-дорожной сети.

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