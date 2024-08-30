Яндекс 360 для бизнеса: новые функции для повышения эффективности работы

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Также в мобильной версии добавлена поддержка исходящих звонков через Телемост, а в десктопном приложении появилась возможность записывать видеозвонки продолжительностью до 12 часов. В Календаре теперь отображаются государственные выходные, что поможет лучше планировать встречи. Кроме того, в корпоративной базе знаний Вики появилась функция экспорта страниц в форматах PDF и HTML, а также возможность скачивания прикрепленных файлов.
Обновления в Мессенджере
Обновления Мессенджера затронули несколько платформ: веб-версию сервиса, а также мобильное и десктопное приложение.
Слой с праздниками в Календаре
В сервисе появились отметки о государственных выходных днях. Это поможет не ошибиться с датой при планировании встреч и не переносить их из-за праздников. Выбрать страну, праздники которой будут отображаться, можно в настройках Календаря.
Экспорт страниц в Вики
Добавили возможность экспорта вики-страниц в форматах PDF и HTML и выгрузки прикреплённых файлов через «Скачать» → «Прикреплённые файлы». Это полезно, если необходимо распечатать инструкции для сотрудников, у которых временно не будет доступа к Вики, или отправить информацию внешнему контакту.