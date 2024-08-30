Ямал примет школьников из Белгородской области

У округа уже есть опыт организации школьного процесса для ребят с приграничных регионов. Так, в марте в ЯНАО прибыли порядка 330 школьников, студентов и сопровождающих. Гостей округа разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Их обеспечили всем необходимым, в том числе теплыми вещами.