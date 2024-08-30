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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Ямал примет школьников из Белгородской области

Ямал примет школьников из Белгородской области

30 августа 2024, 11:34
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Регион возьмет на себя все расходы за проживание ребят.

Детей из Белгородской области планируют разместить в Салехарде и Ноябрьске. Ожидается прибытие 170 школьников разных возрастов. Все расходы за их проживание Ямало-Ненецкий автономный округ возьмет на себя.

— В преддверии нового учебного года договорились с Вячеславом Гладковым о том, что Ямал снова примет у себя школьников из Белгородской области. Ребята смогут спокойно продолжить обучение, занятия спортом или творчеством, а их родители будут уверены, что дети в безопасности. Окружим заботой и вниманием. Оставаться дети будут столько, сколько потребуется, — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

У округа уже есть опыт организации школьного процесса для ребят с приграничных регионов. Так, в марте в ЯНАО прибыли порядка 330 школьников, студентов и сопровождающих. Гостей округа разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Их обеспечили всем необходимым, в том числе теплыми вещами.

Помимо продолжения обучения в местных школах и колледжах, для ребят были организованы дополнительные занятия по интересам. Многие занимались спортом, художественным искусством, танцами, пением, программированием и робототехникой. Посещали музейные комплексы и принимали участие в мастер-классах по изготовлению северных сувениров.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, такой подход сохранится и в этот раз. В Салехарде ребята разместятся в санаторно-лесной школе, обучаться они будут в школах города. В Ноябрьске дети будут проживать в центре духовно-нравственного воспитания, опорной образовательной организацией выступит гимназия № 1. Для комфорта и безопасности школьников до гимназии будет организован транспорт.

— У Ямала с приграничными территориями налажено тесное сотрудничество. Округ неоднократно направлял гуманитарные грузы для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов. В прошлом году Ямал организовал отдых и оздоровление для полутора тысяч ребят из Белгорода в детских лагерях Краснодарского края. В этом году округ помог оздоровиться 295 детям в лагере на Черноморском побережье. В сентябре будет организована еще одна смена, — говорится в официальном сообщении окружного правительства.

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