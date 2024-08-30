В Тюмени хамят на дорогах, кормят опасным мясом и не могут продать машины

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Водитель из Тюмени возмутилась бескультурным вождением местных автолюбителей. По ее словам, многокилометровые пробки — следствие езды особо нетерпеливых автовладельцев.
Как правило, водители, стоя в заторе, начинают сигналить, подрезать и не уступать дорогу, не обращая внимания на ПДД. Ездят также некоторые и по обочине, создавая аварийные ситуации.
Мэр Тюмени Максим Афанасьев раскритиковал городских дорожников. Дело все в участке дороги на пересечении улиц Монтажников и Широтной, включенный в план текущего ремонта еще несколько месяцев назад.
Однако, как выяснилось, к ремонту дорожники приступать не спешат. Мэр во время рабочей поездки это заметил, и сообщил что направил в региональный детранс начать ремонт в ближайшее время.
Еще несколько ресторанов в Тюмени готовил еду из подозрительного мяса. Накрыли сразу шесть заведений, у которых не было разрешительных документов на мясо свиньи, баранины, курицы и других продуктов.
Всю продукцию владельцев заведений заставили уничтожить. Отвечать они будут также штрафами.
Тюменцы отсудили 10 миллионов за смерть своего родственника в больнице. Трагедия произошла еще в 2021 году, но решение о выплате суд принял только сейчас.
В больницу Нижней Тавды мужчина попадал трижды, но все три раза ему не могли помочь. Сначала не предложили госпитализацию, потом не помогли в стационаре, а затем не спасли жизнь при осложнениях на фоне проблем с сердцем.
Следственные органы возбудили уголовное дело. Но это не помогло, суд прекратил его по истечению срока давности. Тогда родственники пошли в Тюменский районный суд с требованием привлечь больницу к ответственности. В итоге суд постановил выплатить всем родственникам по 3 миллиона.
В Тюмени начались проблемы с продажами авто. Дело в длительности процесса, теперь на продажу уходит в среднем больше двух месяцев. Причиной этому стала затоваренность рынка, сезонность, а также специфические детали в моделях, стоимости и характеристиках машин.
При этом даже в таких условиях у тюменцев остаются востребованы китайские марки машин, а также отечественные «Лады» и «Нивы».