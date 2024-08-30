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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Тюмени хамят на дорогах, кормят опасным мясом и не могут продать машины

В Тюмени хамят на дорогах, кормят опасным мясом и не могут продать машины

30 августа 2024, 13:08
Фото: 1MI
В Тюмени местные жители жалуются на автохамов, которые любят подрезать и не уступать дорогу. Кроме того, нашли в регионе и очередной ресторан с подозрительным мясом, а продать машину здесь стало куда сложнее.
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Хамы на дорогах!

Водитель из Тюмени возмутилась бескультурным вождением местных автолюбителей. По ее словам, многокилометровые пробки — следствие езды особо нетерпеливых автовладельцев.

Как правило, водители, стоя в заторе, начинают сигналить, подрезать и не уступать дорогу, не обращая внимания на ПДД. Ездят также некоторые и по обочине, создавая аварийные ситуации.

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Мэр ушел в разнос

Мэр Тюмени Максим Афанасьев раскритиковал городских дорожников. Дело все в участке дороги на пересечении улиц Монтажников и Широтной, включенный в план текущего ремонта еще несколько месяцев назад.

Однако, как выяснилось, к ремонту дорожники приступать не спешат. Мэр во время рабочей поездки это заметил, и сообщил что направил в региональный детранс начать ремонт в ближайшее время.

Мэр Тюмени Афанасьев отчитал дорожников
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Лучше не есть. И не нюхать

Еще несколько ресторанов в Тюмени готовил еду из подозрительного мяса. Накрыли сразу шесть заведений, у которых не было разрешительных документов на мясо свиньи, баранины, курицы и других продуктов.

Всю продукцию владельцев заведений заставили уничтожить. Отвечать они будут также штрафами.

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Справедливость восстановлена?

Тюменцы отсудили 10 миллионов за смерть своего родственника в больнице. Трагедия произошла еще в 2021 году, но решение о выплате суд принял только сейчас.

В больницу Нижней Тавды мужчина попадал трижды, но все три раза ему не могли помочь. Сначала не предложили госпитализацию, потом не помогли в стационаре, а затем не спасли жизнь при осложнениях на фоне проблем с сердцем.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Но это не помогло, суд прекратил его по истечению срока давности. Тогда родственники пошли в Тюменский районный суд с требованием привлечь больницу к ответственности. В итоге суд постановил выплатить всем родственникам по 3 миллиона.

Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
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Не продать никак!

В Тюмени начались проблемы с продажами авто. Дело в длительности процесса, теперь на продажу уходит в среднем больше двух месяцев. Причиной этому стала затоваренность рынка, сезонность, а также специфические детали в моделях, стоимости и характеристиках машин.

При этом даже в таких условиях у тюменцев остаются востребованы китайские марки машин, а также отечественные «Лады» и «Нивы».

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