В пятницу вечером в Тюмени наблюдаются девятибалльные пробки

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Согласно сервису Яндекс.Пробки, вечером в пятницу в Тюмени наблюдаются девятибалльные пробки. Особенно крупные дорожные заторы фиксируются на центральных улицах города.
Автомобилисты стоят в пробке на улицах Мориса Тореза, Ленина, Герцена, Осипенко, 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября. Также заторы наблюдаются в Зареке.
На сайте также указано, что случились два дорожных инцидента: на улице Дружбы и на Объездной дороге.
Ранее «Наш город» писал о том, что сломавшаяся фура парализовала движение на объездной дороге в Тюмени.