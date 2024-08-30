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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В пятницу вечером в Тюмени наблюдаются девятибалльные пробки

В пятницу вечером в Тюмени наблюдаются девятибалльные пробки

30 августа 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
В пятницу вечером Тюмень сковали девятибалльные пробки. Машины встали намертво в центре города.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, вечером в пятницу в Тюмени наблюдаются девятибалльные пробки. Особенно крупные дорожные заторы фиксируются на центральных улицах города.

Автомобилисты стоят в пробке на улицах Мориса Тореза, Ленина, Герцена, Осипенко, 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября. Также заторы наблюдаются в Зареке.

На сайте также указано, что случились два дорожных инцидента: на улице Дружбы и на Объездной дороге.

Сломавшаяся фура парализовала движение на объездной дороге в Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что сломавшаяся фура парализовала движение на объездной дороге в Тюмени.

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