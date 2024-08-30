В последнюю пятницу августа в Тюмени похолодает

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 30 августа ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут +12…+16, в темное время суток похолодает до +11…+9. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:36, закат в 19:41, продолжительность дня 14 часов 5 минут.
В Тобольске 30 августа ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем +11…+16, ночью температура воздуха опустится до +11…+8. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:22, закат в 19:32, продолжительность дня 14 часов 10 минут.
В Ишиме 30 августа синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди в течение всего дня. В утренние и дневные часы термометры покажут +12…+16, в темное время суток температура воздуха составит +8…+12. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:22, закат в 19:22, продолжительность дня 14 часов 0 минут.