В День знаний в Тюмени замедлят электросамокаты

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В течение всего Дня знаний в Тюмени будет действовать ограничение на скорость электросамокатов, предупредили в администрации города.
— 2 сентября в Тюмени вводятся ограничения скорости для арендованных электросамокатов. Это связано с увеличением числа пешеходов из-за проведения торжественных мероприятий в школах, посвященных Дню знаний, — отметили в администрации.
Ограничение до 15 км/ч на всей территории будет действовать в период с 6 утра до 9 вечера, указано в посте.
Ранее «Наш город» писал о том, что двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени. Авария произошла на улице Максима Горького.