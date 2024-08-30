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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

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В День знаний в Тюмени замедлят электросамокаты

В День знаний в Тюмени замедлят электросамокаты

30 августа 2024, 13:52
Фото: 1MI
В Тюмени, в День знаний, ограничат скорость электросамокатов. Такая мера будет принята 2 сентября из-за проведения торжественных линеек в школах города.

В течение всего Дня знаний в Тюмени будет действовать ограничение на скорость электросамокатов, предупредили в администрации города.

— 2 сентября в Тюмени вводятся ограничения скорости для арендованных электросамокатов. Это связано с увеличением числа пешеходов из-за проведения торжественных мероприятий в школах, посвященных Дню знаний, — отметили в администрации.

Ограничение до 15 км/ч на всей территории будет действовать в период с 6 утра до 9 вечера, указано в посте.

Двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени
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Ранее «Наш город» писал о том, что двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени. Авария произошла на улице Максима Горького.

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