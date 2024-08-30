Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан

«Дорогие друзья, мы любим нашу Челябинскую область, мы любим наш город Челябинск. Мы хотим, чтобы происходили изменения к лучшему, мы делаем все для этого. Действительно, за последние годы наш город стал краше, обновляются и строятся дороги, благоустраиваются скверы, парки и набережные. Сегодня благодаря Сбербанку, благодаря Герману Оскаровичу, у нас в городе появился замечательный светомузыкальный фонтан. Это не просто украшение города, он будет нести и образовательную функцию. Мы с удовольствием будем гулять и смотреть на него. Желаю всем нам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы счастливых и радостных моментов в нашей жизни было больше. Я считаю, что запуск сегодняшнего фонтана — один из таких моментов. Спасибо всем вам за любовь к нашему городу, за любовь к нашей родной области. Мы будем дальше вместе развивать наш регион и наш Челябинск».