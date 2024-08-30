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РЭО: В создании инфраструктуры по обращению с ТКО отстают 9 субъектов РФ

РЭО: В создании инфраструктуры по обращению с ТКО отстают 9 субъектов РФ

30 августа 2024, 13:13
Фото: 1MI
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, выступил на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами с докладом, посвященным вопросу неисполнения некоторыми регионами планов по строительству инфраструктуры. Заседание провел глава Минприроды Александр Козлов.

Портал newsnn.ru сообщает, что в список регионов, отстающих в создании новых объектов по обращению с ТКО, входят Ивановская, Орловская, Саратовская, Смоленская и Тверская области, Приморский край, Карачаево-Черкесская Республика, а также Республика Татарстан. Отставание от дорожной карты в этих регионах составляет более одного года.

Буцаев в выступлении отметил, что РЭО по поручению правительства подписал с 75 регионами дорожные карты. Большинство проектов, указанных в них, реализуются на основе концессионных соглашений, подготовка документов по которым требует большого количества времени. В девяти российских регионах было зафиксировано серьезное отставание по необходимым мероприятиям. По словам гендиректора РЭО, ситуация с реализацией проектов в срок стала критической.

В рамках заседания также был рассмотрен вопрос работы региональных операторов, которые находятся в зоне риска. Как правило, такие организации имеют высокую задолженность, проблемы с качеством услуг и низкую собираемость платежей.

Алексей Маркушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, отметил, что в федеральной государственной информационной системе учета ТКО должна быть внесена полная информацию о деятельности региональных операторов. На уровне регионов эти данные должны быть проверены, чтобы местные власти могли в случае необходимости помочь организации или, если она некачественно выполняет обязательства, заменить её.

РЭО продолжит обрабатывать вопросы работы регоператоров и исполнения субъектами РФ дорожных карт, проводя при этом постоянный мониторинг ситуации в области обращения с отходами.

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