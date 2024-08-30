РЭО: В создании инфраструктуры по обращению с ТКО отстают 9 субъектов РФ

Алексей Маркушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, отметил, что в федеральной государственной информационной системе учета ТКО должна быть внесена полная информацию о деятельности региональных операторов. На уровне регионов эти данные должны быть проверены, чтобы местные власти могли в случае необходимости помочь организации или, если она некачественно выполняет обязательства, заменить её.