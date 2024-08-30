РЭО сообщил о запуске эксперимента по утилизации упаковки для импортных товаров

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) рассказали о действии новых правил расширенной ответственности производителей (РОП).
Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий возглавляющего ППК «РЭО» Дениса Буцаева, новый закон о РОП начал действовать с начала текущего года, при этом некоторые его акты вступят в законную силу только в 2025 году. Речь идет об обязанности по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которую импортерам придется осуществлять с начала 2026 года. В целях апробации этого механизма на высшем государственном уровне решено было запустить эксперимент, согласно которому ряд товарных категорий, в том числе и упаковка, будут подпадать под действие новых правил. Эксперимент, который затронет импортеров, начнется с 1 сентября этого года.
Эксперимент предполагает, что импортеры начнут платить экологический сбор, в противном случае им придется предоставлять банковскую гарантию и поручительство утилизатора. В требованиях указано, что это нужно совершить до выпуска продукции, в том числе продукции в упаковке, в оборот. Требование выставляется лишь в отношении товаров из государств, которые не присутствуют в составе Евразийского экономического союза.
Глава РЭО Денис Буцаев ссылается на обновленный механизм РОП, отмечая, что производители и импортеры теперь обязаны вести отчет относительно утилизации отходов от продукции и ее упаковки. Для того чтобы переход к новому порядку не был сложным, новые требования начинают действовать постепенно, а импортеры включены в эксперимент. Нововведения в перспективе помогут сделать процессы внутри РОП максимально прозрачными, при этом стимулируя производителей обустраивать все больше инфраструктурных объектов для переработки ТКО.
Стоит отметить, что получить поручительство можно исключительно от утилизатора, который находится в формируемом реестре утилизаторов. Такой перечень составляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования при содействии Российского экологического оператора.
«Для формирования реестра проводятся документарная и выездная оценки. Они позволяют проверить, соответствуют ли утилизаторы и их мощности требованиям, могут ли они фактически осуществлять утилизацию, о которой заявляют. Только после проверки на соответствие утилизатор вносится в реестр. Таким образом, отсеиваются недобросовестные организации, которые мешают реальной переработке отходов в России», — объяснил механизм реализации новых правил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.