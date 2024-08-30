РЭО сообщил о запуске эксперимента по утилизации упаковки для импортных товаров

Как сообщает 56orb.ru, ссылаясь на комментарий возглавляющего ППК «РЭО» Дениса Буцаева, новый закон о РОП начал действовать с начала текущего года, при этом некоторые его акты вступят в законную силу только в 2025 году. Речь идет об обязанности по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которую импортерам придется осуществлять с начала 2026 года. В целях апробации этого механизма на высшем государственном уровне решено было запустить эксперимент, согласно которому ряд товарных категорий, в том числе и упаковка, будут подпадать под действие новых правил. Эксперимент, который затронет импортеров, начнется с 1 сентября этого года.