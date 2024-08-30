Продавать стало сложнее: срок продажи автомобилей вырос почти в два раза в Тюмени

Что касается наиболее популярных марок новых машин у тюменцев, то в этом году в топе оказались автомобили китайского концерна Chery: Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max. Также востребованы Changan CS55PLUS, Geely Monjaro и Coolray. В сегменте подержанных лидерство по продажам занимают Lada Priora, Kia Rio, Lada 2114, Toyota Camry и Huyndai Solaris.