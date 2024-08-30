Продавать стало сложнее: срок продажи автомобилей вырос почти в два раза в Тюмени

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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«В июле 2024 года средний срок продажи подержанного автомобиля не старше 15 лет составил 53 дня, что на 5 дней больше по сравнению с июлем прошлого года. В сегменте новых машин за аналогичный период также увеличился средний срок продажи с 36 до 49 дней», — пояснил РБК Тюмень руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев.
На вторичном рынке срок продажи зависит от модели, стоимости, технического состояния авто и сезона.
Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев пояснил, что на срок продажи транспортных средств влияет сезон. Быстрее всего подержанные авто покупают с апреля по июнь, а также в сентябре и октябре — в течение 25 дней.
Что касается наиболее популярных марок новых машин у тюменцев, то в этом году в топе оказались автомобили китайского концерна Chery: Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max. Также востребованы Changan CS55PLUS, Geely Monjaro и Coolray. В сегменте подержанных лидерство по продажам занимают Lada Priora, Kia Rio, Lada 2114, Toyota Camry и Huyndai Solaris.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ветеранам боевых действий предоставили новую льготу в виде бесплатной парковки на городских паркингах. Оставлять свои автомобили они могут на парковках бесплатно на два часа.