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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

На юге Тюменской области в выходные дни ожидаются первые заморозки

От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября

30 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI

На юге Тюменской области в выходные дни ожидаются первые заморозки

Небесная канцелярия в предстоящий уик-энд готовит метеозависимым тюменцам неприятный сюрприз. Ожидаются резкие перепады температуры воздуха — от -5 до +22, грозы, дожди, туман и штормовой ветер.
«В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение и гибель посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — предупредили синоптики.

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, в последний день августа на юге региона ожидаются переменная облачность, осадки в виде дождя, ветер с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16, в ночные часы опустятся до +5…+10, местами вероятны заморозки до 0….-5.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 1 сентября, в регионе день пройдет при переменной облачности и без осадков. Ночью ожидаются туманы. Днем температура воздуха составит +12…+17, в ночные часы +2…+7, местами до 0…-5. В течение дня будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью до 9-14 м/с.

В первый понедельник осени, 2 сентября, синоптики обещают тюменцам грозы и дожди, штормовой ветер до 15-20 м/с. И если в дневные часы воздух прогреется до +17…+22, то ночью температура воздуха опять упадет до 0…-5.

В Тюмени в субботу, 31 августа, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и +8…+14. В первый день осени, 1 сентября, метеорологи обещают солнечную погоду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +5….+16.

Фото: gismeteo.ru

В праздничный день, 2 сентября, небесная канцелярия порадует жителей областной столицы теплом и солнцем. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +19…+21. При этом день пройдет при переменной облачности и без осадков.

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