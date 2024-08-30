От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
«В связи с прогнозируемыми заморозками на всей территории Тюменской области возможно повреждение и гибель посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — предупредили синоптики.
По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, в последний день августа на юге региона ожидаются переменная облачность, осадки в виде дождя, ветер с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16, в ночные часы опустятся до +5…+10, местами вероятны заморозки до 0….-5.
В воскресенье, 1 сентября, в регионе день пройдет при переменной облачности и без осадков. Ночью ожидаются туманы. Днем температура воздуха составит +12…+17, в ночные часы +2…+7, местами до 0…-5. В течение дня будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью до 9-14 м/с.
В первый понедельник осени, 2 сентября, синоптики обещают тюменцам грозы и дожди, штормовой ветер до 15-20 м/с. И если в дневные часы воздух прогреется до +17…+22, то ночью температура воздуха опять упадет до 0…-5.
В Тюмени в субботу, 31 августа, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и +8…+14. В первый день осени, 1 сентября, метеорологи обещают солнечную погоду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +5….+16.
В праздничный день, 2 сентября, небесная канцелярия порадует жителей областной столицы теплом и солнцем. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +19…+21. При этом день пройдет при переменной облачности и без осадков.