От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября

В воскресенье, 1 сентября, в регионе день пройдет при переменной облачности и без осадков. Ночью ожидаются туманы. Днем температура воздуха составит +12…+17, в ночные часы +2…+7, местами до 0…-5. В течение дня будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью до 9-14 м/с.