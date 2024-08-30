Опасным мясом кормили посетителей известного тюменского заведения

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В нарушения уличили кафе «Пилигрим» (отсутствовали документы на мясо птицы и говядину), шашлычную «От души» (отсутствовали документы на мясо птицы, говядину и баранину), «Шашлык маркет» (нет входящих ВСД на баранину и говядину), «Аромат Баку» (отсутствовали документы на всю подконтрольную продукцию), ООО «СППМ» и ИП Нефедов А.В. (не погашены входящие ВСД).
Как пояснили в ведомстве, предприятия использовали для приготовления блюд мясо, которое могло представлять угрозу жизни и здоровью людей.
Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожал картофель из-за неурожая. Стоимость килограмма в настоящее время составляет порядка 100 рублей.