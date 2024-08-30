Опасным мясом кормили посетителей известного тюменского заведения

В нарушения уличили кафе «Пилигрим» (отсутствовали документы на мясо птицы и говядину), шашлычную «От души» (отсутствовали документы на мясо птицы, говядину и баранину), «Шашлык маркет» (нет входящих ВСД на баранину и говядину), «Аромат Баку» (отсутствовали документы на всю подконтрольную продукцию), ООО «СППМ» и ИП Нефедов А.В. (не погашены входящие ВСД).