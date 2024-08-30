nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Шесть тюменских кафе готовили блюда из небезопасного мяса

Опасным мясом кормили посетителей известного тюменского заведения

30 августа 2024, 04:28
Фото: 1MI

Шесть тюменских кафе готовили блюда из небезопасного мяса

В шести тюменских кафе нашли опасное мясо. Продукцию без документов, подтверждающих ее безопасность, обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В нарушения уличили кафе «Пилигрим» (отсутствовали документы на мясо птицы и говядину), шашлычную «От души» (отсутствовали документы на мясо птицы, говядину и баранину), «Шашлык маркет» (нет входящих ВСД на баранину и говядину), «Аромат Баку» (отсутствовали документы на всю подконтрольную продукцию), ООО «СППМ» и ИП Нефедов А.В. (не погашены входящие ВСД).

Как пояснили в ведомстве, предприятия использовали для приготовления блюд мясо, которое могло представлять угрозу жизни и здоровью людей.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в сентябре 2024 года
Узнать подробнее

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожал картофель из-за неурожая. Стоимость килограмма в настоящее время составляет порядка 100 рублей.

Читайте также:
Двое подростков на самокате въехали в Мерседес в ТюмениВ последнюю пятницу августа в Тюмени похолодаетЧасть себя за солидные деньги. За донорство яйцеклетки тюменкам будут платить
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Нарушения#Мясо#Россельхознадзор
Подпишитесь
Большая история обмана: как тюменцы собирали деньги на лечение девушки, больной раком
Вчера, 05:34
Спрос рождает предложение. Мигранты устроили стихийный рынок в нескольких метрах от мэрии Тюмени
Вчера, 07:59
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в сентябре 2024 года
Вчера, 11:48
Приз за друга! Тюмень включилась в гонку за переманивание кадров
Вчера, 10:40
Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на сентябрь 2024 года
Вчера, 01:00
В СВО погиб штурмовик из Тюменской области
Вчера, 06:53