Модульбанк доработал функционал сервиса облачных касс

Функционал облачных касс предоставляет возможность осуществлять платежи и генерировать облачные чеки. В специальном приложении формируется чек для оплаты, который отправляется в физическую кассу после выбора клиентом способа платежа (банковской картой или наличными). Данные с физической кассы передаются в ОФД и ФНС, после чего клиент получает электронный чек. Все этапы обработки транзакций защищены надежными мерами безопасности. Количество мобильных устройств с единой системой управления для приема платежей не имеет ограничений.