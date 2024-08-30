Модульбанк доработал функционал сервиса облачных касс

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В ту эпоху кассовые аппараты являлись неотъемлемым инструментом для организации собственного бизнеса, но в наше время развития технологий, появления мобильных и онлайн-платежей предприниматели зачастую предпочитают облачные кассы, позволяющие принимать оплату онлайн и обходиться без физического кассового аппарата в наличии, пишет newsnn.ru.
Первая облачная касса в РФ была запущена в работу в 2017 году компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки». Она является первой российской компанией, которая начала оказывать услуги облачной фискализации. Из-за легкости эксплуатации, экономии времени и средств на обслуживании клиентов сервисы облачных касс начали пользоваться повышенным спросом среди интернет-магазинов и различных компаний, занимающихся электронной коммерцией.
В настоящий момент без собственных сервисов облачных касс не обходится работа любого банка. В противном случае кредитная организация не будет конкурентоспособной на рынке финансовых услуг. Это особенно значимо для банков, которые специализируются в основном на работе с малым и средним бизнесом.
Например, Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, сейчас обновил собственный сервис по удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб, чтобы осуществлять финансовые операции через смартфон.
Теперь сервис может принимать платежи, выбивать облачные чеки, передавать сведения в ОФД и ФНС. Проводящие через него платежные операции будут надежно защищены. Благодаря организации единого центра управления, количество смартфонов для удаленного приема платежей может быть неограничено.
Функционал облачных касс предоставляет возможность осуществлять платежи и генерировать облачные чеки. В специальном приложении формируется чек для оплаты, который отправляется в физическую кассу после выбора клиентом способа платежа (банковской картой или наличными). Данные с физической кассы передаются в ОФД и ФНС, после чего клиент получает электронный чек. Все этапы обработки транзакций защищены надежными мерами безопасности. Количество мобильных устройств с единой системой управления для приема платежей не имеет ограничений.
Перспективы развития облачных касс выглядят весьма обнадеживающими, поэтому ключевые банки России продолжают внедрение и улучшение этих решений. Например, Сбербанк создал сервис «Онлайн-касса Эвотор», который позволяет принимать платежи через интернет и управлять процессом продаж. Альфа-Банк предлагает «Альфа-Кассу», которая включает в себя аренду кассовых аппаратов и доступ к облачному сервису.
Перспективы дальнейшего развития и применения облачных касс велики. Масштабы цифровизации на фоне набирающей обороты электронной коммерции приведут к росту спроса на новые облачные кассовые решения. По крайней мере до того момента, когда на рынке не появится очередная инновация, которая вновь изменит мир до неузнаваемости.